सीआरएस निरीक्षण में एक दिन बाकी, अधूरी तैयारियों पर बिफरे एडीआरएम

One day left in CRS inspection, ADRM upset over incomplete preparations: रेलवे स्टेशन यार्ड एवं ट्रेक-पाइंटों का किया निरीक्षण, रेल प्रशासन जुटा है बांदीकुई-ढिगावड़ा दोहरीकरण कार्य में

बांदीकुई. ढिगावड़ा-बांदीकुई रेल मार्ग दोहरीकरण कार्य को नियत समय पर पूरा करने को लेकर रेल प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। इसको लेकर मुख्य संरक्षा आयुक्त(सीआरएस) आरके शर्मा के 26 फरवरी के निरीक्षण को लेकर सोमवार को अपर मण्डल रेल प्रबंधक आरएस मीणा ने रेलवे स्टेशन, यार्ड एवं पाइंटों का निरीक्षण किया।जहां दोहरीकरण से जुड़ा व अन्य कार्य अधूरा देख एडीआरएम बिफर पड़े। उन्होंने कहा कि सीआरएस के निरीक्षण में एक दिन बाकी है और अभी तक कार्य पूरा तक नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने फुट ओवरब्रिज के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। जहां पुराने फुट ओवरब्रिज के पिलरों पर ही नये फुट ओवरब्रिज को उतारना पाया गया। उन्होंने कहा कि नए फुट ओवरब्रिज के लिए नए ही पिलरों का निर्माण किया जाए। यात्री सुरक्षा को लेकर कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके बाद यार्ड में अवलोकन में गंदगी देख नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर ही कर्मचारी बुलाकर सफाई कराने के निर्देश दिए।

रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 4 की लाइन का कार्य अधूरा पाया गया।उन्होंने इस रेल लाइन के कार्य को भी पूरा किए जाने की हिदायत दी। इसके बाद कण्ट्रोल रूप का निरीक्षण किया। यहां भी सीढिय़ों के नजदीक गंदगी के ढेर लगे मिले। तो एडीआरएम ने अधिकारी व कार्मिकों को फटकार लगाते हुए कहा कि रेल प्रशासन स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है और यहां गंदगी का आलम बना हुआ है। ऐसे में नियमित सफाई की जाए।

इस दौरान वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक राकेश शर्मा, वरिष्ठ मण्डल सिग्नल-टेलीकॉम संजीव बचेरा, स्टेशन अधीक्षक सेडूराम मीणा, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक मुकुट मीणा, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रदीप यादव, यातायात निरीक्षक ओमप्रकाश शर्मा, हैड टीसी डीपी शर्मा भी मौजूद थे।

स्टेशन के बिगड़े सौन्दर्यकरण को सुधार की हिदायत



रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म एक पर कोच इंडीकेटर के पोल लगाने के दौरान प्लेटफार्म जगह-जगह क्षतिग्रस्त दिखाई देने पर एडीआरएम ने स्थानीय रेल प्रशासन को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि कोच इंडीकेटर पोलों को हटाकर वापस पीछे खिसका कर लगाया जाए। पोलों के प्लेटफार्म के बीच लगे होने से यात्रियों को आवागमन में परेशानी होती है और स्टेशन का सौन्दर्यकरण भी बिगड़ता है। उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो सम्बंधित कार्मिक-अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



बिना सिग्नल चलाई जाएगी ट्रेनें



रेल सूत्रों के मुताबिक नॉन इंटरलॉकिंग(एनआई) कार्य के चलते दो दिन ट्रेनों का आवागमन बिना सिग्नल के किया जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार को स्टेशन मास्टरों सहित करीब 2 सौ पाइंटसमैन बांदीकुई, बसवा एवं ढिगावड़ा के प्रत्येक पाइंट पर तैनात रहेंगे। जो कि नॉन इंटरलॉकिंग कार्य को करेंगे। इसमें सिग्नल व टेलीकॉम विभाग के कार्मिक भी तैनात रहेंगे। प्रत्येक पाइंट पर गुमटी बनाई जाएगी। इस गुमटी पर 24 घण्टे कार्मिक तैनात रहेंगे। जो कि टॉवर कण्ट्रोल से कनेक्टीविटी को जोडऩे का काम (क्लेपिंग)किया जाएगा। इसमें आने वाली ट्रेनों को झण्डी व पीएलसी के माध्यम से गुजारेंगे। इन कार्मिकों के पास वॉकी-टॉकी सहित रेलवे से जुड़े आधुनिक उपकरण भी होंगे।



सीआरएसम मोटर ट्रोली से 26 को करेंगे निरीक्षण



रेलवे के संरक्षा आयुक्त आरके शर्मा 26 फरवरी को स्पेशल ट्रेन से बांदीकुई आएंगे। जो कि सुबह 9 से शाम 6 बजे तक बांदीकुई से ढिगावड़ा के बीच दोहरीकरण के कार्य का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है। इसके अगले दिन 27 फरवरी को सीआरएस दोहरीकरण वाले ट्रेक पर स्पीड़ ट्रॉयल लेंगे। इसके बाद यदि हरी झण्डी मिली तो शीघ्र ही नए ट्रेक पर ट्रेन दौड़ सकेंगी। गौरतलब है कि नए ट्रेक चालू होने पर दिल्ली से जयपुर रेल मार्ग पूरी तरह दोहरीकरण से जुड़ जाएगा।



क्रॉसिंग की समस्या से मिल सकेगी निजात



ढिगावड़ा-बांदीकुई नए ट्रेक पर ट्रेनों का संचालन शुरू होने के साथ ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ सकेगी। वहीं सिंगल ट्रेक होने से आए दिन क्रॉसिंग में ट्रेनों को बांदीकुई एवं बसवा में खड़ा कर दिया जाता था। इससे यात्रियों को भी परेशानी होती थी। ऐसे में अब दोहरीकरण होने से क्रॉसिंग की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। इससे ट्रेनों की रफ्तार भी बढऩे से समय की भी बचत हो सकेगी।(कां.स./ग्रामीण)

