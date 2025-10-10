Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पिता की मौत,बेटा और साथी घायल

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 151/6 के पास शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए।

less than 1 minute read

दौसा

image

kamlesh sharma

Oct 10, 2025

क्षतिग्रस्त ट्रक: फोटो पत्रिका

बांदीकुई (दौसा)। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 151/6 के पास शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर हाइवे पेट्रोलिंग टीम ने घायलों को दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया और बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

पुलिस के अनुसार जयचन्द्र गोस्वामी अपने बेटे राहुल और साथी छोटू के साथ दशहरा मेले में झूले लगाने के बाद किराए के ट्रक में सामान लादकर दिल्ली से प्रतापगढ़ मंसौर की ओर जा रहा था। पापडाकी के पास ट्रक आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराया, जिससे ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे में जयचन्द्र गोस्वामी की मौके पर ही मौत हो गई। घायल राहुल (25) और छोटू (28) को प्राथमिक उपचार के बाद दौसा जिला अस्पताल रैफर किया गया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हादसे का कारण ड्राइवर को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और पुलिस जांच में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 05:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पिता की मौत,बेटा और साथी घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दौसा में 30 साल बाद फिर जागा सूखा कुआं, जमीन धंसने पर खुला रहस्य; बड़ा हादसा भी टला

Well
दौसा

Dausa: दबंगों ने मंदिर का रास्ता रोका, जमीन पर किया कब्जा, न्याय के लिए कलेक्ट्रेट आए ठाकुर जी… मिला ये जवाब

दौसा

दर्दनाक हादसा: लोडिंग गाड़ी और बाइक की भिड़ंत, दम्पती और पुत्री की मौत, गांव में छाया मातम

दौसा

Dausa News: खीर खाने के बाद थाने में मचा हड़कंप, 25 पुलिसकर्मी पहुंचे अस्पताल, 1 की हालत गंभीर

Policeman sick in Dausa
दौसा

दौसा: युवक की मौत से भड़के लोग, सरकारी डॉक्टर के क्लीनिक के बाहर शव रखकर किया प्रदर्शन

Dausa-News-2
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.