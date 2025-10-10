दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पिता की मौत,बेटा और साथी घायल

क्षतिग्रस्त ट्रक: फोटो पत्रिका
बांदीकुई (दौसा)। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिलर नंबर 151/6 के पास शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा और एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर हाइवे पेट्रोलिंग टीम ने घायलों को दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया और बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस के अनुसार जयचन्द्र गोस्वामी अपने बेटे राहुल और साथी छोटू के साथ दशहरा मेले में झूले लगाने के बाद किराए के ट्रक में सामान लादकर दिल्ली से प्रतापगढ़ मंसौर की ओर जा रहा था। पापडाकी के पास ट्रक आगे चल रहे ट्रेलर से जा टकराया, जिससे ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
हादसे में जयचन्द्र गोस्वामी की मौके पर ही मौत हो गई। घायल राहुल (25) और छोटू (28) को प्राथमिक उपचार के बाद दौसा जिला अस्पताल रैफर किया गया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हादसे का कारण ड्राइवर को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और पुलिस जांच में जुटी है।
