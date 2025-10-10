दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पिता की मौत,बेटा और साथी घायल

हादसे में जयचन्द्र गोस्वामी की मौके पर ही मौत हो गई। घायल राहुल (25) और छोटू (28) को प्राथमिक उपचार के बाद दौसा जिला अस्पताल रैफर किया गया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया हादसे का कारण ड्राइवर को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और पुलिस जांच में जुटी है।