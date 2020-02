भगवान देवनारायण की शोभायात्रा में उमड़ा जनसैलाब

-शहर के प्रमुख मार्गो से होकर गुजरी शोभायात्रा

बांदीकुई. गुर्जर समाज की ओर से देवनारायण भगवान की शोभायात्रा रविवार को देव मंदिर मुकरपुरा से रवाना हुई। शोभायात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। विधायक गजराज खटाना ने देवनारायण भगवान की पूजा-अर्चना की। इसके बाद शोभायात्रा में महिलाएं सिर पर मंगल कलश रखकर भजन गाते हुए एवं पुरुष हाथों में ध्वज लेकर जयघोष लगाते हुए चल रहे थे। शोभायात्रा बाढ़ बगीची, अणची का बास, गुढ़ारोड, कोर्ट तिराहा, नगरपालिका के सामने, आगरा फाटक, पीडब्ल्यूडी तिराहा एवं सिकंदरा रोड होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से होकर कृषि उपज मण्डी के सामने स्थित देवनारायण मंदिर पहुंची। People gathered in the procession of Lord Devnarayan

शोभायात्रा में घोडिय़ों का नृत्य व सजीव झांकियां मुख्य आकर्षण का केन्द्र रही। शोभायात्रा का नगरपालिका के सामने, सिकंदरा रोड पर स्वागत द्वार लगाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कई जगहों पर फल वितरित किए गए। करीब एक किलोमीटर दूरी तक श्रद्धालुओं की भीड़भाड़ रही। समूचा शहर देवनारायण भगवान के जयघोषों से गुंजायमान हो गया और वातावरण भक्तिमय हो गया।इस दौरान देवनारायण मंदिर पहुंच लोगों ने मत्था टेक खुशहाली की कामना की। वहीं लोगों ने मंदिर पर देवधाम जोधपुरिया जैसा मुख्य द्वार बनाने एवं मुकरपुरा चौराहे का सरदार वल्लभाई पटेल नामकरण किए जाने की मांग भी की।तत्कालीन जिला प्रमुख गीता खटाना, गुर्जर समाज अध्यक्ष गिर्राज घुरैया, गुर्जर समाज तहसील अध्यक्ष विजयसिंह बैंसला, सुभाष माल लादिया, एडवोकेट महेन्द्रसिंह तंवर, कुलदीप डोई, सुमेरसिंह, मानसिंह, रणजीतसिंह छावडी, पार्षद मुकेश माल, देवनारायण मंदिर आभानेरी कमेटी अध्यक्ष रामसिंह म्हाणा, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा तहसील अध्यक्ष नीरू दडग़स, भवानी चौधरी, नीरज चौधरी, मक्खनसिंह, राकेश डोई आदि ने भी शिरकत की।



शिव मंदिर निर्माण को लेकर आंदोलन स्थगित

सांसद व विधायक ने दिया आश्वासन

बसवा . कस्बे में रेलवे स्टेशन के प्लेटफाङ्खर्म नंबर दो पर प्राचीन शिव मंदिर को तोडऩे के विरोध में लोगों द्वारा आगामी दिनों किया जा रहा आंदोलन सांसद जसकौर मीना व विधायक जीआर खटाना के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया। कस्बे में राणा सांगा सर्किल पर रविवार को ग्रामीणों की बैठक हुई। मौके पर मौजूद लोगों ने सांसद जसकौर मीणा व विधायक गजराज खटाणा से दूरभाष पर वार्ता की। इस पर दोनों ने जल्द ही रेलवे के द्वारा मंदिर का निर्माण शुरू कराने का आश्वासन दिया। लोगों ने कहा कि मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो फिर रेलवे के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस मौके पर पूर्व सरपंच रामकरण सैनी, प्रतापसिंह, फूलचन्द गुप्ता, सगीर खां, उमाशंकर मिश्रा, अजीत सिंह, नगर कॉग्रेस अध्यक्ष राधाकिशन मीणा, मदन टिक्कीवाल आदि मौजूद थे।