राजस्थान में यहां 84 लाख की लागत से बनेंगे पिंक टॉयलेट, मिलेंगी ये सुविधाएं

पिंक टॉयलेट। पत्रिका फाइल फोटो
दौसा। जिला मुख्यालय पर महिलाओं की सुविधा के लिए नगर परिषद पिंक टॉयलेट का निर्माण कराएगी। इसके लिए शीघ्र ही टेंडर जारी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। नगर परिषद के एक्सईएन कैलाशचंद मीना ने बताया कि दौसा शहर में सब्जी मंडी, संस्कृत कॉलेज, न्यू बस स्टैंड और खान भांकरी रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड के पास पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। इसके लिए कुल 84 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है।
मीना ने बताया कि इन स्थानों का चयन भीड़भाड़ और आवागमन वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जहां महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक शौचालयों की पहले से मांग थी। पिंक टॉयलेट को आधुनिक मानकों पर तैयार किया जाएगा ताकि महिलाओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण मिल सके।
उन्होंने बताया कि निर्माण एजेंसी को निर्देश जारी कर जल्द ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। नगर परिषद का लक्ष्य है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी चार टॉयलेट बनकर उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएं। इन टॉयलेट के निर्माण से खासतौर पर खरीदारी करने वाली महिलाओं, कॉलेज छात्राओं, बस स्टैंड यात्रियों और आसपास के आवासीय क्षेत्रों को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद अगले चरण में अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में भी पिंक टॉयलेट की संया बढ़ाने पर विचार करेगी, ताकि महिलाओं को स्वच्छता से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े।
इन पिंक टॉयलेट में महिलाओं के लिए स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, सेनेटरी पैड निपटान मशीन, बेबी फीडिंग और चेंजिंग रूम, दिव्यांगजन के लिए अलग व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा प्रणाली, स्वच्छता के लिए नियमित हाउसकीपिंग स्टाफ, आरामदायक वेंटिलेशन और रोशनी आदि की व्यवस्था की जाएगी।
