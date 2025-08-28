Patrika LogoSwitch to English

दौसा

राजस्थान में महिला कॉलेज के प्राचार्य निलंबित, स्टाफ ने की कलेक्टर से शिकायत; आदेश जारी

राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा के प्राचार्य को राज्य सरकार ने निलंबित किया है।

दौसा

Lokendra Sainger

Aug 28, 2025

dausa women college
Photo- Patrika Network

दौसा जिले के राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा के प्राचार्य डॉ. हनुमान सहाय मण्डावरिया को राज्य सरकार ने निलंबित किया है। कार्मिक (जांच) विभाग से जारी आदेश के अनुसार, प्राचार्य के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है। इसके चलते तुरंत प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय कॉलेज शिक्षा आयुक्त जयपुर किया गया है।

वहीं, आयुक्तालय ने आदेश जारी कर प्राचार्य पद का अतिरिक्त कार्यभार राजनीति विज्ञान की आचार्य डॉ. ललिता वर्मा को दिया है।

गौरतलब है कि 6 अगस्त को कॉलेज स्टाफ और प्राचार्य के बीच विवाद हुआ। 11 अगस्त को स्टाफ ने जिला कलक्टर को ज्ञापन देकर प्राचार्य पर अनियमितता, दुर्व्यवहार और पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी।

