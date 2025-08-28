राजस्थान में महिला कॉलेज के प्राचार्य निलंबित, स्टाफ ने की कलेक्टर से शिकायत; आदेश जारी

दौसा जिले के राजकीय महिला महाविद्यालय दौसा के प्राचार्य डॉ. हनुमान सहाय मण्डावरिया को राज्य सरकार ने निलंबित किया है। कार्मिक (जांच) विभाग से जारी आदेश के अनुसार, प्राचार्य के विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन है। इसके चलते तुरंत प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय कॉलेज शिक्षा आयुक्त जयपुर किया गया है।