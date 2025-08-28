राजस्थान के इस शहर में 25 करोड़ की लागत से बनेगा बायपास, इन 9 गांवों से होकर गुजरेगा; जाम से मिलेगा छुटकारा

प्रशासन की कोशिश है कि आपसी सहमति से भूमि अवाप्ति की कार्रवाई संपन्न की जाए। हालांकि अब प्रशासन नियमानुसार इसको लेकर आने वाली आपत्तियों का निस्तारण करेगा। जिसके बाद बायपास के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही भूमि अवाप्ति सहित अन्य प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद नए साल से इस बायपास सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।