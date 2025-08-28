Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

राजस्थान के इस शहर में 25 करोड़ की लागत से बनेगा बायपास, इन 9 गांवों से होकर गुजरेगा; जाम से मिलेगा छुटकारा

Bypass In Bandikui: बांदीकुई शहर के आगामी विकास को ध्यान में रखते हुए पीचूपाडा़ खुर्द से नंदेरा तक 9.3 किलोमीटर लंबा बायपास करीब 25 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।

दौसा

Anil Prajapat

Aug 28, 2025

Bandikui-city
ड्रोन से ली गई बांदीकुई शहर की फोटो।

Road News: बांदीकुई। बायपास निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा हैं। भूमि अवाप्ति को लेकर सहमति बनाने के लिए प्रशासन की ओर से छह बैठकें आयोजित की गई। भांडे़डा, पामाडी़, नंदेरा, अनंतवाड़ा, आभानेरी, ऊनबड़ा गांवों में प्रशासन के द्वारा बैठकें की गई। इनमें भूमि अवाप्ति को लेकर ग्रामीणों से लंबी चर्चा की।

प्रशासन की कोशिश है कि आपसी सहमति से भूमि अवाप्ति की कार्रवाई संपन्न की जाए। हालांकि अब प्रशासन नियमानुसार इसको लेकर आने वाली आपत्तियों का निस्तारण करेगा। जिसके बाद बायपास के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही भूमि अवाप्ति सहित अन्य प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद नए साल से इस बायपास सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा।

ये भी पढ़ें

Dausa: सांप के काटने से भाई-बहन की मौत, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार; गांव में पसरा मातम
दौसा
Devanshu-Kusum

भारी वाहनों से लगने वाले जाम से मिल सकेगी निजात

बायपास बनने से नंदेरा, बडियाल कलां, बैजूपाडा़, मंडावर की ओर आवागमन करने वाले सैकड़ों गांवों के लोगों को बांदीकुई शहर से नहीं गुजरना पडेगा। इससे ना केवल कस्बे के भारी ट्रैफिक और जाम से छुटकारा मिलेगा।

बायपास से गुजरने से दूरी, समय और ईंधन की भी बचत होगी। इसके साथ ही इस बायपास से दर्जनों गांव की सीधी सड़क एप्रोच हो सकेगी। इसके साथ ही एक्सप्रेस-वे कट तैयार होने पर भविष्य में जयपुर दिल्ली सहित अन्य शहरों से आने वाले वाहन बायपास के जरिए सीधे गुजर सकेंगे।

25 करोड़ की लागत से बनेगा साढ़े नौ किलोमीटर लंबा

शहर के आगामी विकास को ध्यान में रखते हुए पीचूपाडा़ खुर्द से नंदेरा तक 9.3 किलोमीटर लंबा बायपास करीब 25 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। इसके लिए तीस मीटर चौड़ी भूमि अवाप्ति की जाएगी। जिसमें 10 मीटर चौड़ी डामर सड़क बनाई जाएगी। जिसके मध्य डिवाइडर भी बनाया जाएगा। भविष्य में वाहनों का आवागमन बढ़ने पर इसे आवश्यकता अनुसार सड़क की चौड़ाई और बढ़ाई जा सकेगी।

9 गांवों की 22 हैक्टेयर भूमि ली जाएगी

पीचूपाड़ा खुर्द से नंदेरा तक बनने वाले बायपास सड़क मार्ग को लेकर वर्ष 2024-25 बजट में घोषणा की गई थी। यह बायपास नौ गांव से होकर गुजरेगा। इसके लिए 22 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहण की जाएगी। सूत्रों की माने तो बायपास के लिए सरकारी के साथ निजी खातेदारों की जमीन भी अवाप्त की जाएगी। इसी के साथ वन विभाग की करीब दो सौ मीटर भूमि ली जाएगी।

ये भी पढ़ें

School Holiday: राजस्थान के इस शहर में 2 दिन का अवकाश घोषित, बंद रहेंगे सभी स्कूल, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र
नागौर
school-holiday-2

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 12:01 pm

Published on:

28 Aug 2025 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / राजस्थान के इस शहर में 25 करोड़ की लागत से बनेगा बायपास, इन 9 गांवों से होकर गुजरेगा; जाम से मिलेगा छुटकारा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.