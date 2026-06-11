Rajesh Pilot : ‘पायलट’ से राजनेता तक का सफर, ‘पुण्यतिथि’ पर जानें कांग्रेस के कद्दावर नेता की ख़ास बातें

1- 7वीं लोकसभा में भरतपुर से चुनाव जीता। राजेश्वर प्रसाद ने अपना नाम बदल कर राजेश पायलट रख लिया।

2- राजस्थान के दौसा से 8वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता।

3- भारत सरकार में 1985-1989 के बीच भूतल परिवहन मंत्री रहे।

4- 1987 में जय जवान जय किसान ट्रस्ट की स्थापना की।

5- 10वीं लोकसभा चुनाव जीते। 1991-1993 में दूरसंचार मंत्री रहे।

6- 1992 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य बने।

7- आंतरिक सुरक्षा मंत्री के रूप में 1993-1995 में कार्य किया।

8- 1995-1996 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री रहे।

9- 11वीं लोकसभा के चुने गए।

10- 12वीं लोकसभा के लिए दोबारा चुने गए।

11- 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए।

12- वे रक्षा समिति और लोक लेखा समिति के सदस्य रहे।