Dausa Murder: पहले सगे भाइयों ने की पार्टी, फिर बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से कर दिया छोटे भाई का मर्डर, पड़ोसन ने बुलाई पुलिस

Rajasthan Crime: दौसा के बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जहां बड़े भाई ने कुल्हाड़ी के वार से अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। दोनों भाई शुरू में साथ में शराब पार्टी कर रहे थे लेकिन नशे के प्रभाव में उनका विवाद इतना बढ़ गया कि यह खूनी मामला बन गया।