Dausa Murder: पहले सगे भाइयों ने की पार्टी, फिर बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से कर दिया छोटे भाई का मर्डर, पड़ोसन ने बुलाई पुलिस

पुलिस जीप (फाइल फोटो- पत्रिका)
Rajasthan Crime: दौसा के बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जहां बड़े भाई ने कुल्हाड़ी के वार से अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। दोनों भाई शुरू में साथ में शराब पार्टी कर रहे थे लेकिन नशे के प्रभाव में उनका विवाद इतना बढ़ गया कि यह खूनी मामला बन गया।
थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि मृतक जयप्रकाश बैरवा (35) और उसके बड़े भाई प्रेमचंद के बीच करीब रात 11 बजे झगड़ा शुरू हुआ। दोनों ने पहले साथ में शराब पी थी। विवाद इतना बढ़ा कि प्रेमचंद ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिससे जयप्रकाश की मौके पर मौत हो गई।
हत्या के बाद आरोपी प्रेमचंद फरार हो गया। मृतक के माता-पिता पहले ही दुनिया से चले गए थे और दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी। पड़ोसी महिला ने जयप्रकाश को लहूलुहान हालत में देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया है।
पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और इस मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मचा गई।
