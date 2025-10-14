Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Dausa Murder: पहले सगे भाइयों ने की पार्टी, फिर बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से कर दिया छोटे भाई का मर्डर, पड़ोसन ने बुलाई पुलिस

Real Brother Murders Younger Brother With Axe: दोनों ने पहले साथ में शराब पी थी। विवाद इतना बढ़ा कि प्रेमचंद ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिससे जयप्रकाश की मौके पर मौत हो गई।

less than 1 minute read

दौसा

image

Akshita Deora

Oct 14, 2025

dausa police

पुलिस जीप (फाइल फोटो- पत्रिका)

Rajasthan Crime: दौसा के बैजूपाड़ा थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जहां बड़े भाई ने कुल्हाड़ी के वार से अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। दोनों भाई शुरू में साथ में शराब पार्टी कर रहे थे लेकिन नशे के प्रभाव में उनका विवाद इतना बढ़ गया कि यह खूनी मामला बन गया।

शराब के नशे में हुआ झगड़ा

थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद शर्मा ने बताया कि मृतक जयप्रकाश बैरवा (35) और उसके बड़े भाई प्रेमचंद के बीच करीब रात 11 बजे झगड़ा शुरू हुआ। दोनों ने पहले साथ में शराब पी थी। विवाद इतना बढ़ा कि प्रेमचंद ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया जिससे जयप्रकाश की मौके पर मौत हो गई।

आरोपी फरार

हत्या के बाद आरोपी प्रेमचंद फरार हो गया। मृतक के माता-पिता पहले ही दुनिया से चले गए थे और दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी। पड़ोसी महिला ने जयप्रकाश को लहूलुहान हालत में देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया है।

पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और इस मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी मचा गई।

ये भी पढ़ें

यूट्यूबर मां ने चार बच्चों को जहर की रोटियां खिलाकर क्यों मार दिया, खुद भी दी जान, सामने आई नई जानकारी
सीकर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 07:59 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa Murder: पहले सगे भाइयों ने की पार्टी, फिर बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से कर दिया छोटे भाई का मर्डर, पड़ोसन ने बुलाई पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में यहां 193 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का 3 महीने से काम ठप, जानें क्यों

road-news
दौसा

Rajasthan: दो बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग गई पत्नी, फिर SP के समक्ष पहुंचकर पति पर लगाया गंभीर आरोप

lovers
दौसा

Dausa News: छोटे भाई ने बड़े भाई और भतीजे पर फेंका ज्वलनशील पदार्थ, दोनों की हालत गंभीर, जमीन विवाद का मामला

Dausa News
दौसा

Dausa: हथियारों से लैस बदमाशों का टोल प्लाजा पर हमला, टोलकर्मियों को बेरहमी से पीटा, सात घायल

Attack-on-toll-workers
दौसा

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, पिता की मौत,बेटा और साथी घायल

दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.