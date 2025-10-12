Patrika LogoSwitch to English

यूट्यूबर मां ने चार बच्चों को जहर की रोटियां खिलाकर क्यों मार दिया, खुद भी दी जान, सामने आई नई जानकारी

You tuber Mother Killed Four Children: मामला यूट्यूबर पिंकी चौधरी और उनके चार बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति शवों को क्लेम नहीं करता तो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

सीकर

Jayant Sharma

Oct 12, 2025

पिंकी के सोशल मीडिया पेज से ली गई फोटो

Sikar News: सीकर जिले में एक फ्लैट में मिली पांच लाशों के मामले में नया मोड आया है। पांचों शवों को क्लेम करने के लिए फिलहाल पुलिस से किसी ने संपर्क नहीं किया है। पुलिस परिवार के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है और मृतकों के परिजनों को तलाश करने का प्रयास कर रही है। मामला यूट्यूबर पिंकी चौधरी और उनके चार बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति शवों को क्लेम नहीं करता तो कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

दरअसल सीकर जिले के धोद इलाके में पालावास रोड स्थित एक फ्लैट में रहने वाली एक पिंकी उर्फ किरण चौधरी के सुसाइड का यह पूरा मामला है। पिंकी ने अपने चार बच्चों 18 साल के सुमित, 13 साल की स्नेहा, चार साल के अवनीश और ढाई साल के बेटों को जहर देकर मार दिया था। उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। उसके बाद खुद पांचो शव कई दिनों तक फ्लैट में ही सड़ते रह गए। बाद में कल दोपहर पुलिस को इसका पता चला और मामला खुला।

जानकारी में सामने आया कि मूल रूप से सीकर की ही रहने वाली पिंकी की शादी नाबालिग उम्र में ही हो गई थी। परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने के बाद और कम उम्र होने के चलते पुलिस ने उसे दस्तयाब किया था और नारी निकेतन भेजा था। उसके बाद जब वह बालिग हुई तो वह अपने पति नेमीचंद के साथ रहने लगी। दोनों के बीच पांच साल के बाद तलाक हो गया। उसके बाद वह सिंगल मदर रही और दो बच्चों को पालती रही।

इस बीच उसका संपर्क निजी स्कूल में काम करने वाले शैलेन्द्र से हुआ। वह भी तीन- चार साल उसके साथ रहा। दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन कुछ महीनों से शैलेन्द्र ने भी पिंकी को छोड़ दिया था। दोनों पति से उसे चार बच्चे हुए। चारों को वही देखभाल कर रही थी। लेकिन आर्थिक तंगी और अन्य कारणों के चलते उसने बच्चों की हत्या कर सुसाइड कर लिया। उनकी रोटियों में जहर मिलाया और फिर खुद ने भी जान दे दी। उसके यूट्यूब पेज पर करीब एक हजार लोग जुड़े हुए हैं और फेसबुक पर दोस्तों की संख्या करीब सात हजार है।

Updated on:

12 Oct 2025 11:25 am

Published on:

12 Oct 2025 11:24 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / यूट्यूबर मां ने चार बच्चों को जहर की रोटियां खिलाकर क्यों मार दिया, खुद भी दी जान, सामने आई नई जानकारी

