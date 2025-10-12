यूट्यूबर मां ने चार बच्चों को जहर की रोटियां खिलाकर क्यों मार दिया, खुद भी दी जान, सामने आई नई जानकारी

इस बीच उसका संपर्क निजी स्कूल में काम करने वाले शैलेन्द्र से हुआ। वह भी तीन- चार साल उसके साथ रहा। दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन कुछ महीनों से शैलेन्द्र ने भी पिंकी को छोड़ दिया था। दोनों पति से उसे चार बच्चे हुए। चारों को वही देखभाल कर रही थी। लेकिन आर्थिक तंगी और अन्य कारणों के चलते उसने बच्चों की हत्या कर सुसाइड कर लिया। उनकी रोटियों में जहर मिलाया और फिर खुद ने भी जान दे दी। उसके यूट्यूब पेज पर करीब एक हजार लोग जुड़े हुए हैं और फेसबुक पर दोस्तों की संख्या करीब सात हजार है।