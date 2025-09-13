राजस्थान के दौसा में भीषण हादसा, बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर

Dausa Road Accident: दौसा। राजस्थान के दौसा जिले में शनिवार को​ तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी है। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, एक गंभीर घायल हो गया।