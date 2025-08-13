Dausa: नाराज कलक्टर ने आरटीओ को निकाला बाहर, मीटिंग हॉल में छा गया सन्नाटा, जानें पूरा मामला

कलक्टर ने पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनएचएआई, परिवहन विभाग एवं एनआईसी को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का संयुक्त निरीक्षण कर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर कार्यवाही करने के लिए निर्देशत किया। जिलेभर के हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं रोकने के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई। दौसा शहर की यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस एवं नगर परिषद को शहर के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुगम यातायात को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचान कर हटाने के निर्देश दिए। बैठक में एनएचएआई परियोजना निदेशक भरतसिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एमएल मीणा, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. दीपक शर्मा, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा, ‘आई रेड’ पोर्टल प्रभारी वीडी शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।