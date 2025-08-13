Dausa: नाराज कलक्टर ने आरटीओ को निकाला बाहर, मीटिंग हॉल में छा गया सन्नाटा, जानें पूरा मामला

दौसा। जिलेभर में सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए जिला कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के रवैये से जिला कलक्टर इतने नाराज हो गए कि बैठक से बाहर जाने को बोल दिया। एकबारगी आरटीओ ने आपत्ति जताई तो कलक्टर कहीं फोन लगाने लगे, बाद में आरटीओ कुछ बोलते हुए बाहर चले गए। यह नजारा देख बैठक में मौजूद अधिकारी सन्न रह गए और हॉल में सन्नाटा छा गया।
सूत्रों ने बताया कि परिवहन अधिकारी एक्सप्रेस-वे पर चालान करने की अनुमति मांग रहे थे। एनएचएआई ने कैमरा कंट्रोल एक्सप्रेस वे पर ऑनलाइन चालान होने की बात कही तो कलक्टर ने परिवहन विभाग को मना कर दिया। इस पर आरटीओ परिवहन सचिव के आदेश का हवाला देते हुए बार-बार तर्क देने लगे तो कलक्टर नाराज हो गए। इसके अलावा ‘आई रेड’ पोर्टल पर एक्सीडेंट डाटा अपलोड की स्थिति की समीक्षा करते हुए परिवहन विभाग की पेंडेंसी पर भी कलक्टर नाराज हो गए। आरटीओ के तर्क-वितर्क से नाराज होकर कलक्टर ने बैठक से बाहर जाने के लिए बोल दिया। आरटीओ इस पर आपत्ति जताने लगे तो कलक्टर कहीं फोन लगाने लग गए, यह देख आरटीओ कुछ बोलते हुए बाहर चले गए।
कलक्टर ने पुलिस, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनएचएआई, परिवहन विभाग एवं एनआईसी को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का संयुक्त निरीक्षण कर ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर कार्यवाही करने के लिए निर्देशत किया। जिलेभर के हाईवे पर सड़क दुर्घटनाएं रोकने के संबंध में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई। दौसा शहर की यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस एवं नगर परिषद को शहर के भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुगम यातायात को प्रभावित करने वाले कारकों को पहचान कर हटाने के निर्देश दिए। बैठक में एनएचएआई परियोजना निदेशक भरतसिंह, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता एमएल मीणा, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. दीपक शर्मा, नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा, ‘आई रेड’ पोर्टल प्रभारी वीडी शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिला कलक्टर ने चिह्नित ब्लैक स्पोट्स एवं मेजर एक्सीडेंट प्वॉइंट पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए दीर्घकालीन एवं तात्कालिक उपाय करने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा समिति की गत बैठकों में जिला कलक्टर ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सार्वजनिक निर्माण विभाग, आरएसआरडीसी एवं रिडकोर को संबंधित सड़कों पर ब्लैक स्पोट्स चिह्नित कर दुर्घटनाएं रोकने के लिए उपाय करने के निर्देश दिए थे। इस पर नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर 26 ब्लैक स्पोट्स एवं लगभग 50 मेजर एक्सीडेंट प्वॉइंट चिह्नित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
जिला कलक्टर ने संबंधित विभागों को इन ब्लैक स्पोट्स एवं मेजर एक्सीडेंट स्थानों पर सुरक्षित यातायात के लिए टीबीएम, ब्लिंकर, साइनेज बोर्ड, स्पीड लिमिट जैसे तात्कालिक उपायों के साथ ठोस दीर्घकालीन उपाय करने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने एनएचएआई को हाईवे पर इंटरसेप्टर से ऑनलाइन चालान कार्यवाही वाले स्थानों पर स्पीड लिमिट के साइनेज बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के अंडरपास के नीचे जलभराव की समस्या से निजात के लिए उचित कार्यवाही कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। टिटोली टोल प्लाजा के साइनेज बोर्डों को यातायात सुगमता के लिहाज से शिट करने को भी कहा गया।