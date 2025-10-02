Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Dausa: शिलान्यास के 6 महीने बाद भी सड़क का काम शुरू नहीं, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

Dausa News: सिकंदरा-गंगापुर मेगा हाइवे से गिलाड़ी जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग जर्जर होने के कारण आए दिन हादसों को न्योता दे रहा है।

less than 1 minute read

दौसा

image

Anil Prajapat

Oct 02, 2025

Geejgarh-Gilari-road

क्षतिग्रस्त गीजगढ़-गिलाड़ी सड़क मार्ग। फोटो: पत्रिका

गीजगढ़। सिकंदरा-गंगापुर मेगा हाइवे से गिलाड़ी जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग जर्जर होने के कारण आए दिन हादसों को न्योता दे रहा है। सड़क मार्ग के गड्ढों में आए दिन वाहनों के धंस जाने से जाम लगता रहता है।

ग्रामीण मुकेश सैनी ने बताया कि सड़क जगह-जगह से उखड़ चुकी है। गहरे गड्ढों में बरसात का पानी भर जाने से मार्ग और भी खतरनाक हो गया है। रोजाना दुपहिया वाहन चालक और राहगीर चोटिल हो रहे हैं।

अतिक्रमण के कारण स्थिति और भयावह

ग्रामीण विजय कुमार सहित अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क किनारे हुए अतिक्रमण के कारण स्थिति और भयावह हो चुकी है। बड़े वाहन तो दूर, छोटे वाहन चालकों को भी निकलने में कठिनाई होती है। जाम की समस्या आए दिन बनी रहती है।

फरवरी में शिलान्यास, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं

ग्रामीण रिंकू सैनी ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए सरकार ने लाखों रुपए की स्वीकृति पहले ही जारी कर दी थी। विधायक ने फरवरी माह में विधिवत शिलान्यास भी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया।

ग्रामीणों ने दी धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

स्थानीय ग्रामीण गोपाल राजपूत ने बताया कि सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढों और रोड़ी-पत्थरों के कारण बाइक चालक रोजाना चोटिल हो रहे हैं। यदि समय पर काम नहीं हुआ तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो उनको धरना-प्रदर्शन करना पड़ेगा।

Published on:

02 Oct 2025 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa: शिलान्यास के 6 महीने बाद भी सड़क का काम शुरू नहीं, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

दौसा

