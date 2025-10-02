Dausa: शिलान्यास के 6 महीने बाद भी सड़क का काम शुरू नहीं, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

क्षतिग्रस्त गीजगढ़-गिलाड़ी सड़क मार्ग। फोटो: पत्रिका
गीजगढ़। सिकंदरा-गंगापुर मेगा हाइवे से गिलाड़ी जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग जर्जर होने के कारण आए दिन हादसों को न्योता दे रहा है। सड़क मार्ग के गड्ढों में आए दिन वाहनों के धंस जाने से जाम लगता रहता है।
ग्रामीण मुकेश सैनी ने बताया कि सड़क जगह-जगह से उखड़ चुकी है। गहरे गड्ढों में बरसात का पानी भर जाने से मार्ग और भी खतरनाक हो गया है। रोजाना दुपहिया वाहन चालक और राहगीर चोटिल हो रहे हैं।
ग्रामीण विजय कुमार सहित अन्य लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क किनारे हुए अतिक्रमण के कारण स्थिति और भयावह हो चुकी है। बड़े वाहन तो दूर, छोटे वाहन चालकों को भी निकलने में कठिनाई होती है। जाम की समस्या आए दिन बनी रहती है।
ग्रामीण रिंकू सैनी ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए सरकार ने लाखों रुपए की स्वीकृति पहले ही जारी कर दी थी। विधायक ने फरवरी माह में विधिवत शिलान्यास भी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया।
स्थानीय ग्रामीण गोपाल राजपूत ने बताया कि सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढों और रोड़ी-पत्थरों के कारण बाइक चालक रोजाना चोटिल हो रहे हैं। यदि समय पर काम नहीं हुआ तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो उनको धरना-प्रदर्शन करना पड़ेगा।
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग