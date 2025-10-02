Dausa: शिलान्यास के 6 महीने बाद भी सड़क का काम शुरू नहीं, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

स्थानीय ग्रामीण गोपाल राजपूत ने बताया कि सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढों और रोड़ी-पत्थरों के कारण बाइक चालक रोजाना चोटिल हो रहे हैं। यदि समय पर काम नहीं हुआ तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो उनको धरना-प्रदर्शन करना पड़ेगा।