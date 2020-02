राजधानी एक्सप्रेस के सामने ट्रेक पर डाला सरिया

Seria put on track in front of Rajdhani Express Train: सदर थाने में मामला दर्ज

भण्डाना. दौसा-जयपुर रेलवे ट्रेक पर जीरोता के समीप राजधानी एक्सप्रेस के सामने पटरी पर सरिया डालने की घटना का शनिवार को दौसा सदर थाने में रेलवे पुलिस बल ने मामला दर्ज कराया। घटना गुरुवार की है, लेकिन रेलवे ने अपने स्तर पर ही घटना की पड़ताल कर अब मामला दर्ज कराया है।

Seria put on track in front of Rajdhani Express Train



दरअसल रात करीब साढ़े ग्यारह बजे दिल्ली से अहमदाबाद जा रही राजधानी एक्सप्रेस के सामने किसी ने ट्रेक पर लोहे का सरिया रख दिया। ट्रेन के लोको पायलट को सरिया दिखाईदेने पर उसने तत्काल गाड़ी को रोक दिया। सरिए को हटाकर ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान करीब पांच मिनट ट्रेन खड़ी रही।

हालांकि गनीमत यह रही कि चालक को समय रहते सरिया दिखाई देने पर हादसा टल गया। घटना की सूचना टे्रन के गार्ड एनके चड्ढा ने रेलवे पुलिस बल दौसा चौकी पर दी। चौकी प्रभारी विक्रमसिंह चौधरी ने बताया कि इस संबंध में दौसा सदर थाने में मामला दर्जकराया है। थाना प्रभारी रविन्द्र चौधरी ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआईजगदीश को सौंपी गईहै।



जुआ खेलते दो को पकड़ा

सदर थाना इलाके के सूरजपूरा गांव में दो लोगों को पुलिस ने जुआ खेलते गिरफ्तार किया। थाने के उपनिरीक्षक भूपसिंह ने सूचना के आधार पर मौके से 1190 रुपए जब्त कर दो जनों को गिरफ्तार किया।

जड़ाव फाटक आज बंद रहेगा



दौसा. जयपुर-बांदीकुई रेलमार्ग पर दौसा रेलवे स्टेशन के निकट जड़ाव फाटक (180/6-7) रविवार को सुबह नौ से शाम छह बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान फाटक की मरम्मत का किया जाएगा।

अज्ञात जंगली जानवर के हमले से दो जख्मी



दुब्बी. कस्बे में शनिवार को अज्ञात जंगली जानवर ने हमला कर एक महिला व युवक को जख्मी किया। घायल राजेन्द्र गुर्जर व बाडा गुर्जर का अस्पताल में उपचार कराया गया। इन दिनो खेतों मे बढ़ रहे जंगली जानवरों से किसानों व ग्रामीणों को भय लगने लगा है।

Seria put on track in front of Rajdhani Express Train