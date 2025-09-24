Dausa: बाइक की टक्कर से स्कूल जा रही 6 छात्राएं घायल, हादसे के बाद मच गई अफरा-तफरी

दौसा। बसवा क्षेत्र के गुल्लाना गांव के समीप मंगलवार को सड़क दुर्घटना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरीसिंहपुरा की छह छात्राएं घायल हो गईं। हादसा गुल्लाना डिस्पेंसरी के पास उस समय हुआ जब छात्राएं स्कूल जा रही थीं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार में आ रहे बाइक सवार युवकों ने लापरवाही से छात्राओं को टक्कर मार दी। जिससे वे सड़क पर गिरकर घायल हो गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
स्थानीय लोगों और स्कूल स्टाफ की मदद से सभी घायल छात्राओं को तुरंत उपजिला अस्पताल, बांदीकुई ले जाया गया। छात्राओं ने बताया कि एक बाइक पर सवार दो युवकों ने गुल्लाना रोड पर टक्कर मार दी। जिस पर वे भी बाइक के साथ गिर गए।
वहीं, एक छात्रा की हालत गंभीर होने पर उसे दौसा जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया है। जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी छह छात्राएं 10 वीं से 12 वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत हैं।
पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में रविना, मोनिका, रिंकू, करिश्मा, चंचल को उपजिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। और छात्रा रविना को हायर सेंटर पर रैफर किया हैं।