Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

Dausa: बाइक की टक्कर से स्कूल जा रही 6 छात्राएं घायल, हादसे के बाद मच गई अफरा-तफरी

सड़क दुर्घटना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरीसिंहपुरा की छह छात्राएं घायल हो गईं।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 24, 2025

Dausa-News-1
अस्पताल में भर्ती घायल छात्रा। फोटो: पत्रिका

दौसा। बसवा क्षेत्र के गुल्लाना गांव के समीप मंगलवार को सड़क दुर्घटना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसरीसिंहपुरा की छह छात्राएं घायल हो गईं। हादसा गुल्लाना डिस्पेंसरी के पास उस समय हुआ जब छात्राएं स्कूल जा रही थीं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तेज रफ्तार में आ रहे बाइक सवार युवकों ने लापरवाही से छात्राओं को टक्कर मार दी। जिससे वे सड़क पर गिरकर घायल हो गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

स्थानीय लोगों और स्कूल स्टाफ की मदद से सभी घायल छात्राओं को तुरंत उपजिला अस्पताल, बांदीकुई ले जाया गया। छात्राओं ने बताया कि एक बाइक पर सवार दो युवकों ने गुल्लाना रोड पर टक्कर मार दी। जिस पर वे भी बाइक के साथ गिर गए।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Crime: सस्ता जनरेटर खरीदने UP से राजस्थान आए थे, कुएं में मिले दोनों के शव; फैली सनसनी
अलवर
Behror-Crime-News

एक छात्रा की हालत गंभीर

वहीं, एक छात्रा की हालत गंभीर होने पर उसे दौसा जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया है। जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। सभी छह छात्राएं 10 वीं से 12 वीं तक की कक्षाओं में अध्ययनरत हैं।

इनका उपजिला अस्पताल में उपचार

पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में रविना, मोनिका, रिंकू, करिश्मा, चंचल को उपजिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया। और छात्रा रविना को हायर सेंटर पर रैफर किया हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Accident: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, डंपर ने बाइक सवार लोगों को कुचला, ठेकेदार सहित 3 की मौत
बीकानेर
Bikaner-road-accident

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 01:08 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa: बाइक की टक्कर से स्कूल जा रही 6 छात्राएं घायल, हादसे के बाद मच गई अफरा-तफरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.