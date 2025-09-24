Dausa: बाइक की टक्कर से स्कूल जा रही 6 छात्राएं घायल, हादसे के बाद मच गई अफरा-तफरी

स्थानीय लोगों और स्कूल स्टाफ की मदद से सभी घायल छात्राओं को तुरंत उपजिला अस्पताल, बांदीकुई ले जाया गया। छात्राओं ने बताया कि एक बाइक पर सवार दो युवकों ने गुल्लाना रोड पर टक्कर मार दी। जिस पर वे भी बाइक के साथ गिर गए।