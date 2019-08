मंत्री के आवास के सामने से लाखों की चोरी

लालसोट. शहर मेें बीते आठ माह से जारी चोरों की धमाचौकड़ी थमने का नाम नहीं ले रही। चोर इतने बेखौफ हो चुके अब वे दिनदहाड़े शहर के पॉश इलाकों में भी घटनाओं को अंजाम देेने से बाज नही आ रहे। मंगलवार दोपहर शहर की जगदम्बा कॉलोनी में प्रदेश के उद्योग मंत्री परसादीलाल मीना के आवास के सामने रहने वाले एक शिक्षक दम्पती के सूने मकान से चोर लाखों के जेवरात व नकदी ले गए। शिक्षक दम्पती बाबूलाल सैन व उनकी पत्नी अपने-अपने विद्यालय गए थे।

stolen from the house In front of the minister's residence

दोपहर में स्कूल से लौटे तो मकान के सभी कमरों के ताले टूटे हुए मिले। आलमारियों में सामान भी बिखरा हुआ था। पीडि़त ने बताया कि चोर 10 तोला सोना के जेवरात, चांदी की पायजेब, पुराने कलदार व करीब 20 हजार रुपए की नकदी ले गए। मौके पर वार्ड पार्षद दयाराम स्वामी, मिथलेश स्वामी, कैलाश सैन आदि चोरी की घटना पर रोष प्रकट किया। लालसोट थाना प्रभारी अमित चौधरी ने जायजा लेकर पीडि़त परिवारको शीघ्र्र चोरी का खुलासा करने का भरोसा दिया।



बेटी की शादी के लिए हो रही थी तैयारियां



नौकरी के बाद लौटे शिक्षक दम्पती चोरी का पता लगते ही बिलख पड़े। उन्होंने बताया कि कुछ माह बाद वे अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं। इसके लिए ही उन्होंने जेवरात खरीद कर तैयारियां शुरू की थी। अब सब चोरी हो गया। (नि.प्र.)

डेढ़ लाख रुपए से भरा बैग छीन भागे बदमाश



दौसा. शहर के जयपुर रोड विद्युत निगम पावर हाउस के सामने मंगलवार को दिन दहाड़े राह चलते एक जने डेढ़ लाख रुपए से भरा बैग छीन कर फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस ने बताया कि आदर्श मीना कॉलोनी निवासी रामजीलाल मीना जयपुर से दौसा बस से आया था। वह जयपुर बायपास तिराहे पर बस से उतर कर पैदल सैंथल मोड़ की ओर आ रहा था। बाइक पर आए दो युवक रामजीलाल के हाथ बैग छीन कर फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।