दौसा

Dausa: फंदे से लटका मिला छात्र का शव, ग्रामीणों और परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; धरने पर बैठे

दौसा जिले के ग्राम भांवता-भांवती में कक्षा 12 के छात्र महेश योगी (17) का शव पुराने छप्परपोश मकान में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Anil Prajapat

Nov 16, 2025

dausa-news

धरने पर बैठे ग्रामीण और इनसेट में मृतक महेश। फोटो: पत्रिका

बांदीकुई। दौसा जिले के ग्राम भांवता-भांवती में कक्षा 12 के छात्र महेश योगी (17) का शव पुराने छप्परपोश मकान में फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने शव को नीचे उतारने के बाद पुलिस को सूचना दी। कोलवा पुलिस, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वायड ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

महेश शुक्रवार सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन लौटकर नहीं आया। शनिवार सुबह परिजन जब उस छप्परपोश पर पहुंचे, जहां साइड में बने छेद से देखने पर उसका शव लटका मिला। दरवाजा बाहर से बंद था। इससे ग्रामीणों और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई।

घटना की सूचना पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। परिजन और ग्रामीण आर्थिक सहायता तथा निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर दो घंटे तक धरने पर बैठे रहे। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस वृत्ताधिकारी रोहिताश देवंदा ने लोगों को समझाइश कर मामला शांत किया और शीघ्र घटना का खुलासा कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस पर लोगों ने धरना समाप्त कर दिया।

बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए बांदीकुई चिकित्सालय लाया गया। घटना स्थल पर पूर्व विधायक गजराज खटाना, बसवा प्रधान सीताराम मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष तेजसिंह सिहर्रा, सरपंच रत्तीराम मीणा सहित कई ग्रामीण पहुंचे।

अनुसंधान के बाद होगी तस्वीर साफ

थाना प्रभारी रामशरण के अनुसार, वास्तविक स्थिति अनुसंधान के बाद स्पष्ट होगी। परिजनों ने बाहरी ताले और छप्परपोश की ऊंचाई को देखते हुए हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत दी है। छप्परपोश घर में मृतक महेश की साइकिल, बैग एवं एक पलंग मिला है। सुसाइड नोट में किसी वृद्धा के पैसे निकालने को लेकर उल्लेख है। जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जबरन उसका नाम लिया जा रहा है। इससे परेशान होकर आत्महत्या करना सामने आया है। हकीकत का पता तो अनुसंधान पूरा होने पर ही लग सकेगा।

Published on:

16 Nov 2025 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa: फंदे से लटका मिला छात्र का शव, ग्रामीणों और परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; धरने पर बैठे

