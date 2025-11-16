Dausa: फंदे से लटका मिला छात्र का शव, ग्रामीणों और परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; धरने पर बैठे

थाना प्रभारी रामशरण के अनुसार, वास्तविक स्थिति अनुसंधान के बाद स्पष्ट होगी। परिजनों ने बाहरी ताले और छप्परपोश की ऊंचाई को देखते हुए हत्या की आशंका जताते हुए शिकायत दी है। छप्परपोश घर में मृतक महेश की साइकिल, बैग एवं एक पलंग मिला है। सुसाइड नोट में किसी वृद्धा के पैसे निकालने को लेकर उल्लेख है। जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जबरन उसका नाम लिया जा रहा है। इससे परेशान होकर आत्महत्या करना सामने आया है। हकीकत का पता तो अनुसंधान पूरा होने पर ही लग सकेगा।