वार्षिकोत्सव में प्रतिभाओं का किया सम्मान

Talent was honored in the annual festival: अतिथियों ने करीब 80 छात्राओं को पुरस्कृत किया

दौसा. जिले के कई सरकारी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह आयोजित किए गए। इसमें विद्यालय विकास की कई घोषणाएं भी भामाशाहों ने की। आनंद शर्मा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण, पूर्व विद्यार्थी एवं भामाशाह सम्मेलन आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम मीना ने बालिकाओं को तनावमुक्त होकर आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर अच्छे अंक लाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सीबीईओ राजाराम मीना ने की। अतिथियों ने करीब 80 छात्राओं को पुरस्कृत किया।

प्रधानाचार्य संगीता मानवी ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस मौके पर सहायक निदेशक समसा, नहनूराम बालोत, रामावतान गुप्ता, रुकमणि देवी आदि थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम भारती गुप्ता व मुकुटबिहारी शर्मा के निर्देशन में हुआ। मंच संचालन छात्रा तनु शर्मा व वंशिका गुप्ता ने किया।



इसी तरह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडली का बास में भी वार्षिकोत्सव व सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एसीबीईओ लवाण लालचंद महावर ने की। मुख्य अतिथि सरपंच रामकेश मीना, पं.स. सदस्य चेतराम मीना, विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच शिवचन्द मीना व छोटूराम रहे। प्रधानाचार्य विनोद बिहारी मीना ने विद्यालय के शैक्षिक व भौतिक विकास की रूपरेखा से अवगत कराया।

विद्यालय बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन व सुधार हेतु विद्यार्थियों को विधायक मुरारीलाल मीना का सन्देश पढ़कर सुनाया। सरपंच ने विद्यालय में इन्वर्टर, भामाशाह अनिल मीना ने शुद्ध पानी के लिए आरओ दिया। अन्य भामाशाहों ने भी विद्यालय विकास की घोषणा की । पूर्व विद्यार्थी व भामाशाहों को सम्मानित किया गया।



इसी तरह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनियाना में भी वार्षिकोत्सव हुआ। प्रधानाचार्य शंभूदयाल शर्मा ने बताया कि इस मौके पर प्रतिभाओं व भामाशाहों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि बनवारीलाल सैनी, सत्यनारायण, अशोक शर्मा, विशिष्ट अतिथि राजेन्द्र शर्मा, लादूराम सैनी, छगनलाल सैनी, जगदीश भंडारी, राजेश सैन, छोटू नेता, ज्ञानसिंह गुर्जर आदि थे।



राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरजपुरा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक रामप्रसाद बैरवा की अध्यक्षता में वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुभाष बिलोनिया रहे। प्रधानाचार्य चंद्रशेखर मौर्य ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मेधावी विद्यार्थियों व भामाशाहों का सम्मान किया गया।



राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छारेड़ा में भी वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। प्रधानाचार्य भोलीराम मीना, सुब्रतकुमार शर्मा, श्रीनारायण मीना, नवनीत व्यास, एके मीना आदि थे।

