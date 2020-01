नहीं थम रहा मछलियों के मरने का सिलसिला

The process of dying of fishes is not stopping: तहसीलदार ने लिया जायजा

महुवा. उपखंड क्षेत्र केनयागांव स्थित तालाब में दूसरे दिन भी मछलियों के मरने का सिलसिला जारी रहा। शनिवार सुबह सैकड़ों मृत मछलियां तालाब में तैरती हुई पाई गई। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी। इसके बाद तहसीलदार मानसिंह आमेरा ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली।

तहसीलदार ने बताया कि मत्स्य विभाग से मछलियों के मरने को लेकर चर्चा की गई है। इस पर उन्होंने बताया कि तालाब में पानी कम है, जबकि मछलियों की संख्या अधिक है। उन्हें पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इसके कारण मछलियां मर रही हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों की सहायता से तालाब में मोटर चलवाकर पानी डलवाया जाएगा। मरी हुई मछलियों को तालाब से निकालकर चरागाह भूमि में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया है।

रामगढ़ में फायरिंग की घटना के आरोपियों का नहीं लगा सुराग



महुवा. रामगढ़ गांव में बुधवार रात हुई चोरी की वारदात के बाद मकान मालिक पर जानलेवा हमले के आरोपी तीन दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इससे रामगढ़ के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ में घर का ताला तोड़कर बाइक चुरा ले जा रहे आरोपियों का पीछा करने पर मकान मालिक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया। ग्रामीण वारदात का खुलासा करने की मांग को लेकर पुलिस थाने पहुंचे। जहां पुलिस अधिकारियों ने शीघ्र वारदात का खुलासा करने का भरोसा दिया था, लेकिन तीन दिन बाद भी पुलिस आरोपियों को चिह्नित करने में सफल नहीं हुई है।



पुलिस उपाधीक्षक शंकरलाल मीना ने बताया कि पुलिस वारदात के खुलासा करने के लिए अनेक पहलुओं पर ध्यान देकर कार्य कर रही है। तीन टीमें गठित कर अलग-अलग जगहों पर रवाना किया है। रामगढ़ रोड स्थित बैंक के कैमरे की फुटेज, टावर लोकेशन सहित आदि के आधार पर जांच की जा रही है। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया जाएगा।



घायल का चल रहा है उपचार

रामगढ़ गांव में हुई फायरिंग में घायल मकान मालिक लक्ष्मणसिंह राजपूत का उपचार सवाईमानसिंह अस्पताल जयपुर में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार लक्ष्मणसिंह के आंख के पास हड्डी में फैक्चर है।