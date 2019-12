तीन करोड़ का माल चोरों के पास, 685 मामलों की पुलिस ने की फाइल बंद

Three crores of goods with thieves, 685 cases closed by police.... पुलिस गश्त को भेद रहे हैं चोर, शहर में लगातार तीसरे दिन भी चोरी