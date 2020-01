राशि जमा कराने को लेकर दो विभागों में ठनी

Two departments are stumped for depositing funds: बिजली निगम का पौने तीन करोड़ तो पालिका का ढाई करोड़ बकाया, निगम ने बिल राशि मांगी तो पालिका ने थमाया नगरीय विकास कर का नोटिस