दौसा: जहरीला कीड़ा काटने से दो सगी बहनों की मौत, घर में सो रही थी दोनों, पसरा मातम

परिजनों के अनुसार अर्चना (7) और तनुष्का (5) पुत्री जमनलाल मीना रात में खाना खाने के बाद घर पर बने छप्परपोश में मां के साथ सोई थी। सुबह उठकर मां तो घरेलू कामकाज में लग गई। सुबह पांच बजे अचानक दोनों बेटियां चिल्लाई। कुछ देर बाद ही दोनों की हालत बिगड़ने पर मंडावरी उप जिला हॉस्पिटल ले गए। जहां से उन्हें लालसोट जिला हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला हॉस्पिटल पहुंचने पर चिकित्सकों ने दोनों बालिकाओं को मृत घोषित कर दिया।