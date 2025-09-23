Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

दौसा: जहरीला कीड़ा काटने से दो सगी बहनों की मौत, घर में सो रही थी दोनों, पसरा मातम

लालसोट उपखण्ड के महारिया गांव में बांडी की ढाणी में मंगलवार सुबह जहरीला कीड़ा काटने से दो बालिकाओं की मौत हो गई।

दौसा

kamlesh sharma

Sep 23, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

दौसा। लालसोट उपखण्ड के महारिया गांव में बांडी की ढाणी में मंगलवार सुबह जहरीला कीड़ा काटने से दो बालिकाओं की मौत हो गई। दोनों बालिकाएं सगी बहनें है और वे अपने घर पर एक ही खाट पर सो रही थी।

परिजनों के अनुसार अर्चना (7) और तनुष्का (5) पुत्री जमनलाल मीना रात में खाना खाने के बाद घर पर बने छप्परपोश में मां के साथ सोई थी। सुबह उठकर मां तो घरेलू कामकाज में लग गई। सुबह पांच बजे अचानक दोनों बेटियां चिल्लाई। कुछ देर बाद ही दोनों की हालत बिगड़ने पर मंडावरी उप जिला हॉस्पिटल ले गए। जहां से उन्हें लालसोट जिला हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला हॉस्पिटल पहुंचने पर चिकित्सकों ने दोनों बालिकाओं को मृत घोषित कर दिया।

मामले की जानकारी मिलने पर मंडावरी पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवों को मोर्चरी में रखवाया। एएसआई कैलाश मीणा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चियों के शव परिजनों को सौंप दिए हैं। मामला मर्ग में दर्ज किया गया है। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही पूरी ढाणी में मातम पसर गया। शव घर पर पहुंचे तो परिजन रोते-बिलखते बेसुध हो गए। जिन्हें ग्रामीणों ने ढांढस बंधाया।

ये भी पढ़ें

हादसा: क्रिकेट खेलने गए दो किशोर डूबे, गड्ढे में भरे पानी से गेंद निकालने के दौरान संतुलन बिगड़ा
अजमेर
image

ये भी पढ़ें

दर्दनाक हादसा: रोडवेज बस से उतरते समय महिला टायर के नीचे आई, मौके पर ही मौत
अलवर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 05:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा: जहरीला कीड़ा काटने से दो सगी बहनों की मौत, घर में सो रही थी दोनों, पसरा मातम

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.