दौसा: जहरीला कीड़ा काटने से दो सगी बहनों की मौत, घर में सो रही थी दोनों, पसरा मातम

दौसा। लालसोट उपखण्ड के महारिया गांव में बांडी की ढाणी में मंगलवार सुबह जहरीला कीड़ा काटने से दो बालिकाओं की मौत हो गई। दोनों बालिकाएं सगी बहनें है और वे अपने घर पर एक ही खाट पर सो रही थी।
परिजनों के अनुसार अर्चना (7) और तनुष्का (5) पुत्री जमनलाल मीना रात में खाना खाने के बाद घर पर बने छप्परपोश में मां के साथ सोई थी। सुबह उठकर मां तो घरेलू कामकाज में लग गई। सुबह पांच बजे अचानक दोनों बेटियां चिल्लाई। कुछ देर बाद ही दोनों की हालत बिगड़ने पर मंडावरी उप जिला हॉस्पिटल ले गए। जहां से उन्हें लालसोट जिला हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला हॉस्पिटल पहुंचने पर चिकित्सकों ने दोनों बालिकाओं को मृत घोषित कर दिया।
मामले की जानकारी मिलने पर मंडावरी पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शवों को मोर्चरी में रखवाया। एएसआई कैलाश मीणा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद दोनों बच्चियों के शव परिजनों को सौंप दिए हैं। मामला मर्ग में दर्ज किया गया है। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही पूरी ढाणी में मातम पसर गया। शव घर पर पहुंचे तो परिजन रोते-बिलखते बेसुध हो गए। जिन्हें ग्रामीणों ने ढांढस बंधाया।