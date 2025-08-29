दौसा में कार सवार दो युवकों ने किया नाबालिग का अपहरण… ग्रामीणों ने छुड़ाया, आरोपी गिरफ्तार

दौसा जिले के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के गांव मलवास में शुक्रवार को कार सवार दो युवकों ने एक नाबालिग का अपहरण कर लिया। ग्रामीणों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कार का पीछ कर नाबालिग को युवकों से छुड़ा लिया गया। इसके बाद दोनों युवक कार लेकर मौके से फरार हो गए।
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाकर दोनों युवकों को रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र से पकड़ लिया। नांगल राजावतान थाने में नाबालिक के नाना द्वारा अपहरण का मामला दर्ज करने के बाद पुलिस दोनों युवकों को पूछताछ के लिए थाने पर लेकर आई।
थाना अधिकारी हुसैन अली ने बताया कि नाबालिग अपने पिता के मामा के यहां रह रही थी। पीड़िता सुबह स्कूल के लिए नाना के घर से निकली तो अपहरणकर्ताओं ने रास्ते में कार में बैठा लिया। आसपास के ग्रामीणों को घटना का पता चलते ही नाबालिग को अपहरणकर्ताओं से उसे छुड़ा लिया। लेकिन, आरोपी मौका पाकर कार लेकर फरार हो गए। नाकाबंदी के दौरान दोनों अपहरणकर्ताओं को रामगढ़ थाना पुलिस ने पकड़ लिया।