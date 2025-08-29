Patrika LogoSwitch to English

दौसा

दौसा में कार सवार दो युवकों ने किया नाबालिग का अपहरण… ग्रामीणों ने छुड़ाया, आरोपी गिरफ्तार

दौसा में कार सवार दो युवकों ने एक नाबालिग का अपहरण कर लिया।

दौसा

Lokendra Sainger

Aug 29, 2025

dausa crime news
Photo- Patrika Network

दौसा जिले के नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के गांव मलवास में शुक्रवार को कार सवार दो युवकों ने एक नाबालिग का अपहरण कर लिया। ग्रामीणों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत कार का पीछ कर नाबालिग को युवकों से छुड़ा लिया गया। इसके बाद दोनों युवक कार लेकर मौके से फरार हो गए।

ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाकर दोनों युवकों को रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र से पकड़ लिया। नांगल राजावतान थाने में नाबालिक के नाना द्वारा अपहरण का मामला दर्ज करने के बाद पुलिस दोनों युवकों को पूछताछ के लिए थाने पर लेकर आई।

थाना अधिकारी हुसैन अली ने बताया कि नाबालिग अपने पिता के मामा के यहां रह रही थी। पीड़िता सुबह स्कूल के लिए नाना के घर से निकली तो अपहरणकर्ताओं ने रास्ते में कार में बैठा लिया। आसपास के ग्रामीणों को घटना का पता चलते ही नाबालिग को अपहरणकर्ताओं से उसे छुड़ा लिया। लेकिन, आरोपी मौका पाकर कार लेकर फरार हो गए। नाकाबंदी के दौरान दोनों अपहरणकर्ताओं को रामगढ़ थाना पुलिस ने पकड़ लिया।

29 Aug 2025 10:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा में कार सवार दो युवकों ने किया नाबालिग का अपहरण… ग्रामीणों ने छुड़ाया, आरोपी गिरफ्तार

