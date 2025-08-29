दौसा में कार सवार दो युवकों ने किया नाबालिग का अपहरण… ग्रामीणों ने छुड़ाया, आरोपी गिरफ्तार

थाना अधिकारी हुसैन अली ने बताया कि नाबालिग अपने पिता के मामा के यहां रह रही थी। पीड़िता सुबह स्कूल के लिए नाना के घर से निकली तो अपहरणकर्ताओं ने रास्ते में कार में बैठा लिया। आसपास के ग्रामीणों को घटना का पता चलते ही नाबालिग को अपहरणकर्ताओं से उसे छुड़ा लिया। लेकिन, आरोपी मौका पाकर कार लेकर फरार हो गए। नाकाबंदी के दौरान दोनों अपहरणकर्ताओं को रामगढ़ थाना पुलिस ने पकड़ लिया।