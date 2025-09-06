Rajasthan: SI पेपर लीक मामले में वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार, SOG ने जयपुर में फ्लैट से पकड़ा

दौसा के सिकराय में एसओजी ने सार्वजनिक पेपर लीक मामलों की जांच में दौसा जिले से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम सहित अन्य धाराओं में नामजद आरोपी कार्तिकेय शर्मा (32) निवासी कांमा जिला डीग को जयपुर के मानसरोवर में मांग्यावास स्थित फ्लैट से गिरफ्तार किया गया।