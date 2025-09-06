Patrika LogoSwitch to English

दौसा

Rajasthan: SI पेपर लीक मामले में वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार, SOG ने जयपुर में फ्लैट से पकड़ा

कार्तिकेय शर्मा को जयपुर के मानसरोवर में फ्लैट से गिरफ्तार किया गया।

दौसा

Lokendra Sainger

Sep 06, 2025

Photo- Patrika Network

दौसा के सिकराय में एसओजी ने सार्वजनिक पेपर लीक मामलों की जांच में दौसा जिले से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम सहित अन्य धाराओं में नामजद आरोपी कार्तिकेय शर्मा (32) निवासी कांमा जिला डीग को जयपुर के मानसरोवर में मांग्यावास स्थित फ्लैट से गिरफ्तार किया गया।

वर्तमान में कार्तिकेय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पीलोड़ी में उप उप प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत था। एसओजी टीम की प्रारंभिक पूछताछ में परीक्षा फर्जीवाड़े और दस्तावेज़ों की जालसाजी से जुड़े कई अहम खुलासे की संभावना जताई जा रही है। कार्तिकेय शर्मा के वाट्सऐप से अन्य आरोपी को पेपर भेजे जाने का मामला सामने आया है।

इधर, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि एसओजी से उप प्रधानाचार्य गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर रिपोर्ट शिक्षा निदेशक को भेजी गई है। विभागीय कार्यवाही निदेशक के स्तर पर होगी।

06 Sept 2025 04:20 pm

06 Sept 2025 04:16 pm

Rajasthan: SI पेपर लीक मामले में वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार, SOG ने जयपुर में फ्लैट से पकड़ा

