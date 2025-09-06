Bharatpur : भरतपुर में हृदयविदारक घटना, गृह क्लेश में दम्पती ने विषाक्त पदार्थ खाया, मौत

Bharatpur : भरतपुर के नदबई के लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव गगवाना में शुक्रवार शाम आपसी गृह क्लेश के चलते पति-पत्नी ने आवेश में आकर विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। इस हृदयविदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
जानकारी के अनुसार, गगवाना निवासी भरत (55 वर्ष) पुत्र सूरजमल और उसकी पत्नी सुनीता (50 वर्ष) के बीच शुक्रवार को किसी बात को लेकर घरेलू विवाद हो गया। मामूली विवाद धीरे-धीरे बड़े झगड़े में बदल गया। गुस्से और आवेश में आकर दोनों ने एक साथ विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे तो दंपती को अचेत अवस्था में पड़ा देख तुरंत भरतपुर जिला अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया, जबकि भरत की हालत गंभीर बनी रही।
चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर लखनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। शनिवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।