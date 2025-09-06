Bharatpur : भरतपुर में हृदयविदारक घटना, गृह क्लेश में दम्पती ने विषाक्त पदार्थ खाया, मौत

जानकारी के अनुसार, गगवाना निवासी भरत (55 वर्ष) पुत्र सूरजमल और उसकी पत्नी सुनीता (50 वर्ष) के बीच शुक्रवार को किसी बात को लेकर घरेलू विवाद हो गया। मामूली विवाद धीरे-धीरे बड़े झगड़े में बदल गया। गुस्से और आवेश में आकर दोनों ने एक साथ विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे तो दंपती को अचेत अवस्था में पड़ा देख तुरंत भरतपुर जिला अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया, जबकि भरत की हालत गंभीर बनी रही।