दौसा: अस्पताल में मरीज के परिजनों संग अभद्रता, ग्रामीण भड़के; हुआ हंगामा

शुक्रवार शाम को महिला पार्षद पिंकी कामदार अपने परिजन के उपचार के लिए पहुंची, इस दौरान यह घटना घटी है। महिला पार्षद का कहना है कि वे परिवार के बालक को उपचार के लिए उप जिला हॉस्पिटल पहुंची, मौके पर कोई चिकित्सक मौजूद नही था। जब एक चिकित्सक पहुंचा तो उनके साथ अभ्रदता करने लगा।