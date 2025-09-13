Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

दौसा

दौसा: अस्पताल में मरीज के परिजनों संग अभद्रता, ग्रामीण भड़के; हुआ हंगामा

रामगढ़ पचवारा के उप जिला हॉस्पिटल में शुक्रवार देर शाम ग्रामीणों ने हंगामा व प्रदर्शन किया।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 13, 2025

Sub-District-Hospital-of-Ramgarh-Pachwara
उप जिला हॉस्पिटल। पत्रिका फाइल फोटो

दौसा। रामगढ़ पचवारा के उप जिला हॉस्पिटल में शुक्रवार देर शाम ग्रामीणों ने हंगामा व प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि चिकित्सा कर्मियों ने मरीज के साथ आए परिजनों से अभद्रता व मारपीट की है।

शुक्रवार शाम को महिला पार्षद पिंकी कामदार अपने परिजन के उपचार के लिए पहुंची, इस दौरान यह घटना घटी है। महिला पार्षद का कहना है कि वे परिवार के बालक को उपचार के लिए उप जिला हॉस्पिटल पहुंची, मौके पर कोई चिकित्सक मौजूद नही था। जब एक चिकित्सक पहुंचा तो उनके साथ अभ्रदता करने लगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ब्लूटूथ से नकल कर कनिष्ठ लिपिक बने दो और आरोपियों पर SOG ने कसा शिकंजा, अब तक 15 गिरफ्तार
जयपुर
Cheating-using-Bluetooth

धरने पर बैठ गए लोग

जानकारी मिलने पर उप प्रधान सूरज कटारा समेत कई ग्रामीण हॉस्पिटल पहुंचे और घटना पर आक्रोश जताते हुए धरने पर बैठ गए। एसडीएम बद्रीनारायण मीना एवं थानाधिकारी मदनलाल मीना ने पहुंचकर समझाइश का प्रयास किया।

विभाग ने आरोपों को बताया निराधार

दूसरी ओर पीएमओ डॉ. शिवचरण मीना का कहना कि सभी आरोप निराधार है, घटना के दौरान वे लेबर रुम मेें थे। एक चिकित्सक को उनके आवास से बुला कर उपचार भी कराया है। अब मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बिजली बिल को लेकर नया अपडेट, उपभोक्ताओं की धड़कनें हुई तेज, आयोग बना रहा ‘वसूली’ का रोडमैप
जयपुर
Rajasthan electricity bill New Update consumers heartbeats increased commission is making a roadmap for recovery

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 11:51 am

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा: अस्पताल में मरीज के परिजनों संग अभद्रता, ग्रामीण भड़के; हुआ हंगामा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.