दौसा: अस्पताल में मरीज के परिजनों संग अभद्रता, ग्रामीण भड़के; हुआ हंगामा

दौसा। रामगढ़ पचवारा के उप जिला हॉस्पिटल में शुक्रवार देर शाम ग्रामीणों ने हंगामा व प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि चिकित्सा कर्मियों ने मरीज के साथ आए परिजनों से अभद्रता व मारपीट की है।
शुक्रवार शाम को महिला पार्षद पिंकी कामदार अपने परिजन के उपचार के लिए पहुंची, इस दौरान यह घटना घटी है। महिला पार्षद का कहना है कि वे परिवार के बालक को उपचार के लिए उप जिला हॉस्पिटल पहुंची, मौके पर कोई चिकित्सक मौजूद नही था। जब एक चिकित्सक पहुंचा तो उनके साथ अभ्रदता करने लगा।
जानकारी मिलने पर उप प्रधान सूरज कटारा समेत कई ग्रामीण हॉस्पिटल पहुंचे और घटना पर आक्रोश जताते हुए धरने पर बैठ गए। एसडीएम बद्रीनारायण मीना एवं थानाधिकारी मदनलाल मीना ने पहुंचकर समझाइश का प्रयास किया।
दूसरी ओर पीएमओ डॉ. शिवचरण मीना का कहना कि सभी आरोप निराधार है, घटना के दौरान वे लेबर रुम मेें थे। एक चिकित्सक को उनके आवास से बुला कर उपचार भी कराया है। अब मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है।