विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने लगाया ताला

Villagers lock the school if the school is not upgraded: बसवा तहसीलदार व थाना प्रभारी ने समझाइश कर खुलवाया विद्यालय

गुढ़लिया-अरनिया. ग्राम पंचायत गुढ़लिया के राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बास गुढ़लिया को क्रमोन्नत नहीं किए जाने पर ग्रामीणों ने भी मुख्य द्वार का ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। मजबूरन विद्यालय प्रशासन को बाहर खुले में बैठकर ही दिनभर बच्चों को पढ़ाई करानी पड़ी। करीब 6 घण्टे बाद बसवा तहसीलदार ओमप्रकाश गुर्जर, थाना प्रभारी बनवारीलाल व कांग्रेस जिला महासचिव शेषावतार शर्मा ने पहुंच समझाइश की और अपेक्षित कार्रवाई का भरोसा दिलाने पर ग्रामीण विद्यालय खोलने पर सहमत हुए।

जानकारी के अनुसार सुबह करीब साढ़े 9 बजे सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष एकत्र होकर विद्यालय पहुंच गए। जहां शिक्षकों के आने से पहले ही मुख्य द्वार के ताला लगा दिया। ग्रामीणों का कहना कि 10 मई 2012 में संस्कृत विद्यालय संचालित हुआ था। पांच वर्ष में ही विद्यालय का छात्र नामांकन डेढ़ सौ से पौने 2 सौ पहुंच गया।

विद्यालय को क्रमोन्नत कराने के लिए क्षेत्र के लोग कई वर्ष से प्रयासरत हैं, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी करता आ रहा है। पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छात्रों को अन्यत्र स्थित संस्कृत विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है। इससे छात्रों को खासी परेशानी होती है। आस-पास कोई संस्कृत विद्यालय भी नहीं है। उन्होंने बताया कि यह विद्यालय क्रमोन्नत होने के लिए सभी मापदण्ड भी पूरे करता है, लेकिन इसके बाद भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस विद्यालय से कम नामांकन वाले विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जा रहा है।

बसवा तहसीलदार ने ग्रामीणों की मांग को संस्कृत शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को भिजवाकर अपेक्षित कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया।इसके बाद ग्रामीण विद्यालय का द्वार खोलने पर सहमत हुए। दिनभर विद्यालय बंद रहने से छात्रों को पोषाहार भी नहीं बनाया गया। पूर्व सरपंच लक्ष्मीनारायण मीणा, ग्राम सेवा समिति अध्यक्ष भागचंद मीणा, रामधन बैरवा, एसएमसी अध्यक्ष बदरीप्रसाद बैरवा, मांगीलाल बैरवा, बाबूलाल, कजोड़मल कुण्डारा, नाथूलाल, रामसहाय, परसादीलाल एवं पूनीराम ने भी विरोध जताया।

