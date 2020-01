जिले की 252 ग्राम पंचायतों में मतदान 1 फरवरी को

Voting in 252 gram panchayats of the district on 1 February: चौथे चरण का चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद हलचल तेज, सरपंच व वार्ड पंच के लिए होगा मतदान

दौसा. निर्वाचन आयोग ने चौथे चरण का पंचायत राज चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके साथ ही अब जिले में शेष रही 10 पंचायत समितियों में भी चुनावी हलचल तेज हो गई। चौथे चरण के तहत जिले की 252 ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंच के लिए चुनाव के लिए 1 फरवरी को मतदान होगा।

Voting in 252 gram panchayats of the district on 1 February

गौरतलब हैकि पहले चरण में 17 जनवरी को बसवा पंचायत समिति क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों में मतदान का कार्यक्रम तय है। अब शेष पंचायत समितियों का भी तय कर दिया गया है। वहीं जिला परिषद तथा पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का कार्यक्रम का अभी लोगों को इंतजार है। इधर, गांवों में सरपंच पद का चुनाव लडऩे के इ'छुक दावेदारों में कार्यक्रम घोषित होते ही हलचल तेज हो गई। ग्रामीण नेता जगह-जगह चौपाल लगाकर अपना दावा मजबूत करने में लगे हैं।



ये रहेगा चुनाव का कार्यक्रम



जिला निर्वाचन अधिकारी 22 जनवरी को निर्वाचन की लोकसूचना जारी करेंगे। नाम निर्देशन पत्र 23 जनवरी को सुबह 10.30 से शाम 4.30 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। 24 को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी। इसके तुरंत बाद चुनाव चिह्न आवंटित कर अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। मतदान दल 31 जनवरी को बूथ पर पहुंचेंगे। 1 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। 2 फरवरी को उप सरपंच का चुनाव होगा। मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा।

पंचायत समिति ग्राम पंचायत वार्ड बूथ



दौसा 29 327 137

सिकराय 24 278 106

बैजूपाड़ा 21 221 100

सिकंदरा 21 237 94

बांदीकुई 26 244 103

महुवा 40 412 177

नांगल राजावतान 18 202 73

लालसोट 35 393 159

लवाण 14 140 60

रामगढ़ पचवारा 24 224 80

कुल 252 2678 1089



निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराएं, संभागीय आयुक्त ने ली बैठक



दौसा. कलक्ट्रेट सभागार में पंचायत चुनाव को लेकर गठित प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी एवं सहायक प्रभारी अधिकारियों की बैठक में सम्भागीय आयुक्त केसी वर्मा ने कहा कि सरपंच व पंच के चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए अधिकारी पुख्ता व्यवस्था करें। प्रशासन व पुलिस तालमेल से कार्य करते हुए मतदाताओं के लिए पूर्ण व्यवस्था करे। समाजकंटकों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई पहले ही सुनिश्'िात कर लें।



पुलिस अधीक्षक प्रहलादसिंह कृष्णियां ने शांतिपूर्ण चुनाव का भरोसा देते हुए व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी लोकेश मीणा ने पंचायत समिति बसवा में प्रथम चरण के चुनाव के बारे में जानकारी दी। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मीकांत बालोत सहित कई अधिकारी थे।



जारी होंगे पहचान पत्र

दौसा. चुनाव कार्य को सम्पादित करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण 7 जनवरी को जिला परिषद के नए सभागार में होगा। सभी अधिकारियों के पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे। सभी को दो फोटो साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं।

Voting in 252 gram panchayats of the district on 1 February