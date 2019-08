एक साथ चार मौतों से लोग सहमे, परिजन सदमे में

लालसोट. रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के लाहड़ी का बास गांव में मंगलवार को एक घर में एक महिला व उसकी तीन मासूम बालिकाओं का शव पड़ा मिलने की घटना से हड़कम्प मच गया। एक साथचार मौतों से लोग सहम गए, परिजन भी सदमे में नजर आए। गृह क्लेश के कारण महिला ने पहले तीनों बालिकाओं को जहर दिया उसके बाद फंदे से झूलकर खुद ने भी जान दे दी। घटना के बाद गांव व अस्पताल में परिजनों व ग्रामीण सदमें में थे। हर कोई घटना को लेकर चिंता में थे। स्थिति यह रही कि आसपड़ोसियों के चुल्हे तक नहीं जले। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था।

पुलिस के अनुसार मंगलवार दोपहर मामले की सूचना मिलने के बाद लाहड़ी का बास पहुंचे पुलिस दल को मौके पर काली देवी (&0) पत्नी प्रहलाद मीना, पुत्री निकिता (6 ), बिट्टू (4) व नवजात बाई (& माह) का शव घर में पड़े मिले। ब'िचयों को जहर देकर महिला फंदे से झूल गई। वहीं परिजनों ने काली देवी को पुलिस के पहुंचने से पूर्व ही फंदे से उतार लिया था और उसकी तीनों बेटियां भी पलंग पर पड़ी मिली। ग्रामीणों व अन्य परिजनों ने नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के मलवास गांव में मृतका के पीहर पक्ष को घटना की जानकारी दी। दोपहर करीब दो बजे पीहर पक्ष के लोग लाहड़ी का बास गांव पहुंचे तो उन्होंने रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस को सूचना दी।

इसके बाद रामगढ़ पचवारा थाना प्रभारी अशोक झांझडिय़ा ने मौके पर पहुंच कर घटना की जानकारी ली। पुलिस ने चारों शव पोस्टमार्टम के लिए रामगढ़ पचवारा मोर्चरी भेजे। इस दौरान मोर्चरी में काफी संख्या में लोग एकत्र हो गए। घटना को लेकर लोग सहम गए। ब"ाों के शव देखकर लोग यही कहते रहे कि आखिर मासूम ब"ाों का क्या दोष था, जो भी असमय मौत की नींद सो गए।

woman allegedly poisoned her 3 children and suiside in Rajasthan