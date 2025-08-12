Dausa: हाइटेंशन लाइन की चपेट में आई मकान की छत पर गई महिला, करंट से मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा

महिला की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जमकर विरोध जताया। जिसकी सूचना पर तहसीलदार राजेश सैनी, थानाधिकारी जहीर अब्बास खान, एईएन नितेश सैनी, रामनारायण सैनी ने ग्रामीणों से समझाइश की। जिस पर तहसीलदार ने लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने व मृतका के परिजनों को नियमानुसार उचित सरकारी मदद दिलाने की बात कही। जिस पर तीन घंटे बाद सहमति बनी। समझाइश के बाद मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया।