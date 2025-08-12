Dausa: हाइटेंशन लाइन की चपेट में आई मकान की छत पर गई महिला, करंट से मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा

बांदीकुई। हाइटेंशन लाइन के संपर्क में आने से हादसा हो गया। जिसमें नंदेरा निवासी चमो देवी (43) की करंट लगने से मौत हो गई। जिस पर परिजन महिला को गंभीर हालत में बांदीकुई उपजिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। जिसका शव उप जिला अस्पताल में रखवाया गया।
हादसे को लेकर परिजनों का कहना है कि महिला दोपहर में मकान के ऊपर घरेलू कार्य से गई थी। इस दौरान मकान के ऊपर से जा रही हाइटेंशन लाइन के संपर्क में आने से करंट के चलते मौत हो गई।
हादसे में महिला की मौत के बाद आक्रोशित लोग उप जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में जुटने लगे और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल होता नजर आया। लोगों ने लापरवाह जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि निगम अधिकारियों को कई बार हाइटेंशन लाइन से हादसा होने की आशंका बताते हुए लिखित में कई बार शिकायत देने के बावजूद ना तो हाइटेंशन लाइन को शिफ्ट किया, ना ही उसको ऊपर किया गया।
अनदेखी और लापरवाही के कारण महिला की हाइटेंशन लाइन के संपर्क में आने से हादसे मौत हो गई। जिसको लेकर परिजनों ने विरोध जताते हुए नाराजगी जताई। विरोध के दौरान आक्रोशित लोग आगरा फाटक की ओर जाम करने के लिए जाने लगे। सूचना पर बांदीकुई थाना पुलिस ने लोगों को रास्ते में ही रोक दिया।
महिला की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जमकर विरोध जताया। जिसकी सूचना पर तहसीलदार राजेश सैनी, थानाधिकारी जहीर अब्बास खान, एईएन नितेश सैनी, रामनारायण सैनी ने ग्रामीणों से समझाइश की। जिस पर तहसीलदार ने लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने व मृतका के परिजनों को नियमानुसार उचित सरकारी मदद दिलाने की बात कही। जिस पर तीन घंटे बाद सहमति बनी। समझाइश के बाद मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया।