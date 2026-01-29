कांस्टेबल के 2000 पदों पर जल्द होंगी भर्तियां, सीएम ने किया ऐलान, युवाओं में खुशी की लहर

सीएम पुष्कर सिंह धामी नव नियुक्त सहायक शिक्षकों के साथ। फोटो सोर्स सूचना विभाग
Constable Recruitment : पुलिस विभाग में जल्द ही कांस्टेबल के दो हजार पदों में भर्तियां खुलने की सूचना से युवाओं में खुशी की लहर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल ही इसका ऐलान किया है। सीएम ने बुधवार को देहरादून में 1035 युवाओं को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के पत्र प्रदान किए। सीएम धामी ने कहा कि साढ़े चार साल के भीतर राज्य सरकार ने 28 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। सीएम ने कहा कि जल्द ही पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती शुरू कराई जाएगी। इसी के साथ सरकारी नौकरियों का आंकड़ा 30 हजार पार पहुंच जाएगा। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में हुए कार्यक्रम के दौरान सीएम ने नवनियुक्त शिक्षकों से अपेक्षा जताई कि वह सभी, शिक्षा का स्तर बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आपको उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब किसी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा मिलती है, तो वह सिर्फ अपना जीवन ही नहीं संवारता, बल्कि समाज व राष्ट्र के निर्माण में भी अमूल्य योगदान देता है।
सीएम पुष्कर सिंह ने कहा कि बीते दिनों एक भर्ती परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया। वह मामला विशुद्ध रूप से नकल का था, पर कुछ लोगों ने व्यवस्था और सरकार को बदनाम करने के लिए इसे पेपर लीक से जोड़ दिया था। बावजूद इसके सरकार ने युवाओं की मांग पर मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी।शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में शिक्षा विभाग में 11,500 से अधिक नियुक्ति प्रदान की हैं। साथ ही 3500 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। राज्य में शिक्षा में नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 13 जिलों के 13 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें देहरादून से कृतिका रानी, पौड़ी से राजेंद्र सैनी, टिहरी से रेशमा, रुद्रप्रयाग से सुमन देवी, चमोली से दीप्ति नेगी, उत्तरकाशी से सोहन लाल, नैनीताल से दीया राजपूत, अल्मोड़ा से सुमित नेगी, पिथौरागढ़ से महेंद्र सिंह नेगी, बागेश्वर से संजय, चंपावत से संगीता पुरी जबकि यूएस नगर से अंशिका मिश्रा शामिल थीं।
