29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

कांस्टेबल के 2000 पदों पर जल्द होंगी भर्तियां, सीएम ने किया ऐलान, युवाओं में खुशी की लहर

Constable Recruitment : पुलिस विभाग में जल्द ही कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्तियां निकलने वाली हैं। ये भर्तियां जिलेवार आयोजित कराई जाएंगी। सीएम के ऐलान से युवाओं में खुशी का माहौल है। युवाओं ने इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Jan 29, 2026

2000 constables will soon be recruited in the police department

सीएम पुष्कर सिंह धामी नव नियुक्त सहायक शिक्षकों के साथ। फोटो सोर्स सूचना विभाग

Constable Recruitment : पुलिस विभाग में जल्द ही कांस्टेबल के दो हजार पदों में भर्तियां खुलने की सूचना से युवाओं में खुशी की लहर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल ही इसका ऐलान किया है। सीएम ने बुधवार को देहरादून में 1035 युवाओं को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के पत्र प्रदान किए। सीएम धामी ने कहा कि साढ़े चार साल के भीतर राज्य सरकार ने  28 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। सीएम ने कहा कि  जल्द ही पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती शुरू कराई जाएगी। इसी के साथ सरकारी नौकरियों का आंकड़ा 30 हजार पार पहुंच जाएगा।  राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में हुए कार्यक्रम के दौरान सीएम ने नवनियुक्त शिक्षकों से अपेक्षा जताई कि वह सभी, शिक्षा का स्तर बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आपको उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब किसी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा मिलती है, तो वह सिर्फ अपना जीवन ही नहीं संवारता, बल्कि समाज व राष्ट्र के निर्माण में भी अमूल्य योगदान देता है।

सरकार को बदनाम करने की साजिश

सीएम पुष्कर सिंह ने कहा कि बीते दिनों एक भर्ती परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया। वह मामला विशुद्ध रूप से नकल का था, पर कुछ लोगों ने व्यवस्था और सरकार को बदनाम करने के लिए इसे पेपर लीक से जोड़ दिया था। बावजूद इसके सरकार ने युवाओं की मांग पर मामले में सीबीआई जांच की संस्तुति की। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से किसी को खिलवाड़ नहीं करने देगी।शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में शिक्षा विभाग में 11,500 से अधिक नियुक्ति प्रदान की हैं। साथ ही 3500 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। राज्य में शिक्षा में नवाचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

13 जिलों के अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 13 जिलों के 13 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें देहरादून से कृतिका रानी, पौड़ी से राजेंद्र सैनी, टिहरी से रेशमा, रुद्रप्रयाग से सुमन देवी, चमोली से दीप्ति नेगी, उत्तरकाशी से सोहन लाल, नैनीताल से दीया राजपूत, अल्मोड़ा से सुमित नेगी, पिथौरागढ़ से महेंद्र सिंह नेगी, बागेश्वर से संजय, चंपावत से संगीता पुरी जबकि यूएस नगर से अंशिका मिश्रा शामिल थीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Jan 2026 07:55 am

Published on:

29 Jan 2026 07:53 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / कांस्टेबल के 2000 पदों पर जल्द होंगी भर्तियां, सीएम ने किया ऐलान, युवाओं में खुशी की लहर
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

सरकार अब आसानी से अधिग्रहित कर सकेगी लोगों की जमीन, नई भूमि खरीद नीति मंजूर

The cabinet has approved the new land purchase policy in Uttarakhand
देहरादून

नेताओं और अफसरों के घरों में काम कर रहे नगर निगम के कर्मचारी, सूची हुई सार्वजनिक

Dehradun Municipal Corporation employees are working in the residences of officials and leaders
देहरादून

13.74 लाख में खरीदा कार का फैंसी नंबर : बोली में अधिवक्ता ने पूर्व सीएम की बेटी को भी पछाड़ा

Dehradun lawyer bids for fancy car number for Rs 13.74 lakh
देहरादून

मौसम दिखाएगा उग्र रूप : छह जिलों में बंद रहेंगे स्कूल, पहाड़ों में एवलांच का भी खतरा

In view of the warning of heavy rain and snowfall in Uttarakhand today, a holiday has been declared for schools in six districts
देहरादून

मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी : आज भारी बारिश, पहाड़ों में होगी बर्फबारी, स्कूलों में अवकाश घोषित

An orange alert has been issued for heavy rain and snowfall in Uttarakhand today. In view of this, schools have been declared closed today
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.