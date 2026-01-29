कांस्टेबल के 2000 पदों पर जल्द होंगी भर्तियां, सीएम ने किया ऐलान, युवाओं में खुशी की लहर

Constable Recruitment : पुलिस विभाग में जल्द ही कांस्टेबल के दो हजार पदों में भर्तियां खुलने की सूचना से युवाओं में खुशी की लहर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल ही इसका ऐलान किया है। सीएम ने बुधवार को देहरादून में 1035 युवाओं को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के पत्र प्रदान किए। सीएम धामी ने कहा कि साढ़े चार साल के भीतर राज्य सरकार ने 28 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। सीएम ने कहा कि जल्द ही पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती शुरू कराई जाएगी। इसी के साथ सरकारी नौकरियों का आंकड़ा 30 हजार पार पहुंच जाएगा। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में हुए कार्यक्रम के दौरान सीएम ने नवनियुक्त शिक्षकों से अपेक्षा जताई कि वह सभी, शिक्षा का स्तर बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि आपको उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। जब किसी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और संस्कारयुक्त शिक्षा मिलती है, तो वह सिर्फ अपना जीवन ही नहीं संवारता, बल्कि समाज व राष्ट्र के निर्माण में भी अमूल्य योगदान देता है।