76 वर्षीय बुजुर्ग से ‘डिजिटल अरेस्ट’ कर 37 लाख की ठगी, दो FD तुड़वाकर जालसाजों को भेजे पैसे

हरिद्वार के रानीपुर भेल इलाके में रहने वाले बुजुर्ग ने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 11 अगस्त को उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को सरकारी अधिकारी बताया और कहा कि उनके आधार और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अवैध बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें 400 करोड़ का लेनदेन हुआ है।