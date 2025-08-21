Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

देहरादून

बेटे-बहू को फंसाने के लिए व्हीलचेयर पर आया पूर्व सरकारी अफसर, झूठे नाटक का ऐसे हुआ पर्दाफाश

रिटायरमेंट के बाद सत्ता और ओहदे का रुतबा भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन सियासी गलियारों में एक पूर्व अफसर का नया ड्रामा चर्चा का विषय बन गया है। बेटे-बहू से नाराज इस पूर्व अफसर ने उन्हें फंसाने के इरादे से व्हीलचेयर पर बैठकर गुहार लगाने का अनोखा नाटक किया।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 21, 2025

देहरादून में एक सेवानिवृत्त अधिकारी के बेटे-बहू के खिलाफ दायर भरण-पोषण का केस खारिज हो गया है। आमतौर पर ऐसे मामलों में माता-पिता के पक्ष में फैसला आता है, लेकिन यहां डीएम कोर्ट ने शिकायतकर्ता के आरोप झूठे पाए।

व्हीलचेयर का नाटक और झूठ की पोल

जुलाई में एक सेवानिवृत्त अधिकारी व्हीलचेयर पर बैठकर डीएम के जनता दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपनी झूठी कहानी सुनाई कि उनके बेटे-बहू उनसे मारपीट करते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। डीएम ने बुजुर्ग की हालत देखकर तुरंत मामले का संज्ञान लिया और फास्ट-ट्रैक सुनवाई शुरू की।

लेकिन, जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि अधिकारी पूरी तरह से चलने-फिरने में सक्षम हैं। वह अपनी कार से कार्यालय तक आए थे और फिर व्हीलचेयर पर बैठकर डीएम के सामने पेश हुए ताकि उनकी झूठी कहानी सही लगे।

संपत्ति का लालच और परिवार पर दबाव

जांच में यह भी सामने आया कि शिकायतकर्ता पति-पत्नी की कुल आय 55,000 रुपये है। इसके बावजूद, वे अपने कम वेतन वाले बेटे, बीमार बहू और चार साल की पोती को घर से निकालना चाहते थे। डीएम कोर्ट ने पाया कि सेवानिवृत्त अधिकारी ने केवल फ्लैट के लिए अपने बेटे के परिवार को बेघर करने की योजना बनाई थी।

हर दो महीने में घर जाएगी पुलिस

इस फैसले के साथ, डीएम ने एसएसपी को भी निर्देश दिए हैं कि वे हर महीने दो बार बेटे-बहू के घर का निरीक्षण करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप न करें और शांति व्यवस्था बनी रहे।

खबर शेयर करें:

Published on:

21 Aug 2025 10:55 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बेटे-बहू को फंसाने के लिए व्हीलचेयर पर आया पूर्व सरकारी अफसर, झूठे नाटक का ऐसे हुआ पर्दाफाश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.