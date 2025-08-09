9 अगस्त 2025,

शनिवार

देहरादून

धराली में आपदा के बीच बहन ने साड़ी फाड़कर सीएम धामी को बांधी राखी, भावुक हुए मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण करने धराली पहुंचे। इस दौरान गुजरात की महिला ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उन्हें राखी बांधी।

देहरादून

Aman Pandey

Aug 09, 2025

CM dhami
धराली में आपदा के बीच बहन ने साड़ी फाड़कर सीएम धामी को राखी बांधी। PC: IANS

5 अगस्त को उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा ने व्यापक तबाही मचाई। इस बीच, शुक्रवार को एक ऐसा भावुक पल सामने आया, जिसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आईं।

गुजरात की रहने वाली है महिला

गुजरात के अहमदाबाद के ईशनपुर की धनगौरी बरौलिया अपने परिवार के साथ गंगोत्री दर्शन आई थीं। पांच अगस्त को आई आपदा के कारण वो धराली में फंस गई है। साथ में परिवार भी है।

धराली में महिला ने बांधी विश्वास की राखी

रक्षाबंधन के ठीक एक दिन पहले जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली में पहुंचे। इस दौरान धनगौरी बरौलिया ने अपनी साड़ी टुकड़ा फाड़ाकर मुख्यमंत्री के कलाई पर राखी के रूप में बांध दिया। इससे माहौल भावूक हो गया।

उत्तराखंड आपदा के बीच उमड़ा भाई-बहन का स्नेह

सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान एक बहन ने साड़ी का किनारा फाड़ कर मेरी कलाई पर राखी के प्रतीक के रूप में बांधा तो मन अत्यंत भावुक हो उठा। ना थाली, ना चंदन, केवल एक कपड़े का टुकड़ा, लेकिन उसमें रिश्ते का सच्चा एहसास, सुरक्षा का वचन, और मानवता का सबसे सुंदर रूप समाया था। उस राखी में एक बहन की प्रार्थना थी और एक भाई के कंधों पर आया एक नया दायित्व। ये कोई सामान्य राखी नहीं थी।"

Updated on:

09 Aug 2025 08:03 am

Published on:

09 Aug 2025 07:57 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / धराली में आपदा के बीच बहन ने साड़ी फाड़कर सीएम धामी को बांधी राखी, भावुक हुए मुख्यमंत्री

