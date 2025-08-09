धराली में आपदा के बीच बहन ने साड़ी फाड़कर सीएम धामी को बांधी राखी, भावुक हुए मुख्यमंत्री

सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "धराली में आपदा प्रभावित क्षेत्रों के निरीक्षण के दौरान एक बहन ने साड़ी का किनारा फाड़ कर मेरी कलाई पर राखी के प्रतीक के रूप में बांधा तो मन अत्यंत भावुक हो उठा। ना थाली, ना चंदन, केवल एक कपड़े का टुकड़ा, लेकिन उसमें रिश्ते का सच्चा एहसास, सुरक्षा का वचन, और मानवता का सबसे सुंदर रूप समाया था। उस राखी में एक बहन की प्रार्थना थी और एक भाई के कंधों पर आया एक नया दायित्व। ये कोई सामान्य राखी नहीं थी।"