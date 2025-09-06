बदरीनाथ-केदारनाथ धाम की यात्रा आज से फिर शुरू, गंगोत्री-यमुनोत्री पर फैसला बाकी

श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन कर सकेंगे। यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। गंगोत्री धाम में यात्रा शुरू किए जाने को शनिवार को जिला प्रशासन समीक्षा करने के बाद फैसला करेगा। डीएम उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने बताया कि यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू करने में दिक्कत है। गंगोत्री धाम के लिए यात्रा शुरू किए जाने के लिए शनिवार को फैसला लिया जाएगा। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडेय ने बताया कि मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए डीएम यात्रा पर निर्णय ले सकेंगे।