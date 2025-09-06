बदरीनाथ-केदारनाथ धाम की यात्रा आज से फिर शुरू, गंगोत्री-यमुनोत्री पर फैसला बाकी

देहरादून। अतिवृष्टि और आपदाओं की वजह से पांच दिन से स्थगित चारधाम यात्रा शनिवार से दोबारा शुरू होने जा रही है। फिलहाल बदरीनाथ धाम और केदारनाथ मंदिर के लिए यात्रा को खोला जा रहा है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने इसकी पुष्टि की। दूसरी तरफ, गंगोत्री और यमुनोत्री में सड़क की हालत काफी खराब होने की वजह से यात्रा शुरू करने पर अभी निर्णय नहीं किया गया है।
आपदाओं से सड़कों को पहुंचे नुकसान और लगातार हो रही बारिश के कारण चार धाम यात्रा को एक सितंबर से पांच सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया था। मौसम कुछ अनूकूल हुआ देख सरकार ने शनिवार से बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की यात्रा को शुरू करने का निर्णय किया है।
श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन कर सकेंगे। यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। गंगोत्री धाम में यात्रा शुरू किए जाने को शनिवार को जिला प्रशासन समीक्षा करने के बाद फैसला करेगा। डीएम उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने बताया कि यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू करने में दिक्कत है। गंगोत्री धाम के लिए यात्रा शुरू किए जाने के लिए शनिवार को फैसला लिया जाएगा। कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडेय ने बताया कि मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए डीएम यात्रा पर निर्णय ले सकेंगे।