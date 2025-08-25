उत्तराखंड में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार, पांच खाली पदों पर फैसला जल्द, इन नेताओं के नाम चर्चा में

धामी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाओं के बीच भाजपा के कई विधायकों ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मिलने वाले भाजपा विधायकों में गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टम्टा, रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, जागेश्वर विधायक मोहन सिंह माहरा तथा दायित्वधारी कैलाश पंत और रजनी रावत शामिल रहे। मुख्यमंत्री से देर शाम हुई विधायकों की इस मीटिंग को अहम माना जा रहा है।