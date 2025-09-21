‘कांग्रेस चाहती है जिस तरह से श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल के हालात हुए वैसे ही हमारे देश के हों’: सौरभ बहुगुणा

Uttarakhand News: उत्तराखंड की धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा (Saurabh Bahuguna) शनिवार को काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पशुपालन विभाग को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। काशीपुर में इसके तहत शनिवार को प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना वजूद अपनी ही नीतियों की वजह से खो रही है। कांग्रेस को आत्म मंथन करने की जरूरत है। देश को तोड़ने और जातियों में बांटने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। विदेश में जाकर देश का नाम बदनाम करने का काम राहुल गांधी करते हैं।
सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पाकिस्तान ने साफ कर दिया है 'ऑपरेशन सिंदूर' पर सवाल उठाने वाले पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। उन्होंने कहा कि देश के नेताओं को देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोगों को लगातार भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल के हालात हुए वैसे ही हमारे देश के हालात हों ऐसा कांग्रेस चाहती है।
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़े के माध्यम से देश के अंतिम छोर तक हर व्यक्ति के लिए संचालित की गई योजनाओं को आम जनता तक पहुंचना है। प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी के जरिए उनके संघर्ष को बयां करने की कोशिश की गई है।