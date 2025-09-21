‘कांग्रेस चाहती है जिस तरह से श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल के हालात हुए वैसे ही हमारे देश के हों’: सौरभ बहुगुणा

उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। काशीपुर में इसके तहत शनिवार को प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्‍होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना वजूद अपनी ही नीतियों की वजह से खो रही है। कांग्रेस को आत्‍म मंथन करने की जरूरत है। देश को तोड़ने और जातियों में बांटने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। विदेश में जाकर देश का नाम बदनाम करने का काम राहुल गांधी करते हैं।