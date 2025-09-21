Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

देहरादून

‘कांग्रेस चाहती है जिस तरह से श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल के हालात हुए वैसे ही हमारे देश के हों’: सौरभ बहुगुणा

Uttarakhand News: मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों के कारण वजूद खो रही है।

देहरादून

Harshul Mehra

Sep 21, 2025

Uttarakhand News
मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। फोटो सोर्स-IANS

Uttarakhand News: उत्तराखंड की धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा (Saurabh Bahuguna) शनिवार को काशीपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पशुपालन विभाग को आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के बारे में बताया।

सौरभ बहुगुणा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। काशीपुर में इसके तहत शनिवार को प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्‍होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना वजूद अपनी ही नीतियों की वजह से खो रही है। कांग्रेस को आत्‍म मंथन करने की जरूरत है। देश को तोड़ने और जातियों में बांटने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। विदेश में जाकर देश का नाम बदनाम करने का काम राहुल गांधी करते हैं।

ये भी पढ़ें

‘भानवी पागल हैं’; करीबी MLC ने बताया कब दिखाएंगे राजा भैया शस्त्रागार के हथियार?
लखनऊ
mlc akshay pratap singh close to raja bhaiya made statement about bhanvi singh

'लोगों को भड़काने का काम कर रही कांग्रेस'

सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पाकिस्तान ने साफ कर दिया है 'ऑपरेशन सिंदूर' पर सवाल उठाने वाले पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के विपक्षी पार्टियों के नेता हैं। उन्होंने कहा कि देश के नेताओं को देश के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देश के लोगों को लगातार भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। जिस तरह से श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल के हालात हुए वैसे ही हमारे देश के हालात हों ऐसा कांग्रेस चाहती है।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़े के माध्यम से देश के अंतिम छोर तक हर व्यक्ति के लिए संचालित की गई योजनाओं को आम जनता तक पहुंचना है। प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी के जरिए उनके संघर्ष को बयां करने की कोशिश की गई है।

ये भी पढ़ें

खून-पसीना एक कर पिता ने जोड़ी 13 लाख की रकम; मोबाइल से बेटे ने किया कांड, आपका ‘लाल’ तो नहीं कर रहा गलती?
लखनऊ
son lost money of father worth 13 lakhs

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Uttarakhand

Updated on:

21 Sept 2025 10:52 am

Published on:

21 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / ‘कांग्रेस चाहती है जिस तरह से श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल के हालात हुए वैसे ही हमारे देश के हों’: सौरभ बहुगुणा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.