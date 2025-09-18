Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

एक झटके में सब कुछ हो गया तबाह! स्थानीय लोगों ने बताए हालात; स्थिति बद से बदतर

Chamoli Cloudburst Update: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की वजह से हालात बद से बदतर बने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घटना के बाद अपना दुखड़ा सुनाया।

देहरादून

Harshul Mehra

Sep 18, 2025

Chamoli Cloudburst Update
चमोली आपदा को लेकर स्थानीय लोगों ने सुनाया दुखड़ा। फोटो सोर्स-X

Chamoli Cloudburst Update: उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर घाट इलाके में बुधवार देर रात भारी बारिश और बादल फटने की घटना से भयंकर तबाही हुई। घटना पर CM पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया। CM धामी ने ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना की। साथ ही राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

चमोली आपदा पर स्थानीय लोगों ने क्या कहा?

चमोली आपदा को लेकर स्थानीय लोगों ने वहां के हालात बताए। स्थानीय लोगों का कहना है, '' बारिश के बहाव में हमारे जानवर, गौशाला और घर बह गया है। कुछ भी अब हम लोगों के पास नहीं बचा है। हमारे इलाके में सभी का घर पानी के साथ बह गया और मार्केट भी नहीं बची है।''

बाढ़ की वजह से तबाही

उन्होंने कहा कि यहां की स्थिति बादल फटने के बाद से बिल्कुल खराब हो गई है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। पूरे इलाके में बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। लोगों का कहना है कि बारिश के बाद से पूरा रास्ता बंद हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग नहीं जा पा रहे हैं।

लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह

प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। बता दें कि चमोली के नंदानगर में कुल 10 लोगों के लापता होने खबर सामने आई है। इसमें ग्राम कुंतरी लगा फाली के कुंवर सिंह पुत्र बलवंत सिंह, कांता देवी पत्नी कुंवर सिंह, विकास, विशाल, नरेंद्र सिंह, जगदंबा प्रसाद, भागा देवी और देवेश्वरी देवी शामिल हैं। इसके अलावा धुरमा गांव के लापता लोगों में गुमान सिंह और ममता देवी शामिल हैं। नंदा नगर में बुधवार देर रात अचानक हुई बारिश के कारण भारी मलबा आ गया। इस वजह से 6 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।

चमोली में हो सकती है भारी बारिश

मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में चमोली में भारी बारिश हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बादल फटने के बाद कई निवासी अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक चमोली, स्थानीय विधायक सहित तमाम अधिकारियों ने प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया।

Big news

Uttarakhand

Published on:

18 Sept 2025 01:17 pm

एक झटके में सब कुछ हो गया तबाह! स्थानीय लोगों ने बताए हालात; स्थिति बद से बदतर

