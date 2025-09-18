एक झटके में सब कुछ हो गया तबाह! स्थानीय लोगों ने बताए हालात; स्थिति बद से बदतर

Chamoli Cloudburst Update: उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर घाट इलाके में बुधवार देर रात भारी बारिश और बादल फटने की घटना से भयंकर तबाही हुई। घटना पर CM पुष्कर सिंह धामी ने दुख व्यक्त किया। CM धामी ने ईश्वर से सभी की सुरक्षा की प्रार्थना की। साथ ही राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
चमोली आपदा को लेकर स्थानीय लोगों ने वहां के हालात बताए। स्थानीय लोगों का कहना है, '' बारिश के बहाव में हमारे जानवर, गौशाला और घर बह गया है। कुछ भी अब हम लोगों के पास नहीं बचा है। हमारे इलाके में सभी का घर पानी के साथ बह गया और मार्केट भी नहीं बची है।''
उन्होंने कहा कि यहां की स्थिति बादल फटने के बाद से बिल्कुल खराब हो गई है। प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। पूरे इलाके में बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। लोगों का कहना है कि बारिश के बाद से पूरा रास्ता बंद हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग नहीं जा पा रहे हैं।
प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। बता दें कि चमोली के नंदानगर में कुल 10 लोगों के लापता होने खबर सामने आई है। इसमें ग्राम कुंतरी लगा फाली के कुंवर सिंह पुत्र बलवंत सिंह, कांता देवी पत्नी कुंवर सिंह, विकास, विशाल, नरेंद्र सिंह, जगदंबा प्रसाद, भागा देवी और देवेश्वरी देवी शामिल हैं। इसके अलावा धुरमा गांव के लापता लोगों में गुमान सिंह और ममता देवी शामिल हैं। नंदा नगर में बुधवार देर रात अचानक हुई बारिश के कारण भारी मलबा आ गया। इस वजह से 6 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।
मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में चमोली में भारी बारिश हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बादल फटने के बाद कई निवासी अभी भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक चमोली, स्थानीय विधायक सहित तमाम अधिकारियों ने प्रभावित इलाके का निरीक्षण किया।