एक झटके में सब कुछ हो गया तबाह! स्थानीय लोगों ने बताए हालात; स्थिति बद से बदतर

प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। बता दें कि चमोली के नंदानगर में कुल 10 लोगों के लापता होने खबर सामने आई है। इसमें ग्राम कुंतरी लगा फाली के कुंवर सिंह पुत्र बलवंत सिंह, कांता देवी पत्नी कुंवर सिंह, विकास, विशाल, नरेंद्र सिंह, जगदंबा प्रसाद, भागा देवी और देवेश्वरी देवी शामिल हैं। इसके अलावा धुरमा गांव के लापता लोगों में गुमान सिंह और ममता देवी शामिल हैं। नंदा नगर में बुधवार देर रात अचानक हुई बारिश के कारण भारी मलबा आ गया। इस वजह से 6 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।