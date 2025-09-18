Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

चमोली आपदा अपडेट: DM ने कहा- बढ़ सकता है लापता होने वालों का आंकड़ा

Chamoli Disaster Update: चमोली आपदा को लेकर जिले के DM का कहना है कि लापता होने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जानिए अपडेट।

देहरादून

Harshul Mehra

Sep 18, 2025

DM Said about Chamoli cloud burst
चमोली आपदा अपडेट: DM ने कहा -बढ़ सकता है लापता होने वालों का आंकड़ा! फोटो सोर्स-X

Chamoli Disaster Update: उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर में बुधवार देर रात बादल फट गया। अतिवृष्टि से इलाके में भारी नुकसान हुआ है। आपदा में 10 लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है।

युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू

बताया जा रहा है कि कुंतरी लगा फाली गांव के 8 और धुरमा गांव के 2 लोग लापता लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं, प्रशासन ने आपदा के बाद युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) और NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीमें प्रभावितों को बचाने के साथ राहत प्रदान करने में जुटी हैं।

चमोली आपदा अपडेट

चमोली के जिलाधिकारी (DM) संदीप तिवारी ने कहा, "चमोली जिले के नंदानगर घाट इलाके में बुधवार रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। घटना में करीब 10 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कई घरों को भारी नुकसान भी पहुंचा है।"

DM ने कहा, " सड़क को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य मौके पर शुरू कर दिया है। SFRF और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है।"

CM पुष्कर सिंह धामी ने किया पोस्ट

मामले को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा गया,'' शासकीय आवास पर प्रातःकालीन बैठक के दौरान चमोली जनपद के नंदानगर घाट क्षेत्र में अतिवृष्टि से हुए नुकसान और आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं जिलाधिकारी से दूरभाष पर बात कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

अधिकारियों को प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने, घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने तथा प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग को अतिशीघ्र प्रभावित क्षेत्र के स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए हैं।''

Big news

Uttarakhand

Published on:

18 Sept 2025 12:55 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / चमोली आपदा अपडेट: DM ने कहा- बढ़ सकता है लापता होने वालों का आंकड़ा

