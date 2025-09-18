चमोली आपदा अपडेट: DM ने कहा- बढ़ सकता है लापता होने वालों का आंकड़ा

बताया जा रहा है कि कुंतरी लगा फाली गांव के 8 और धुरमा गांव के 2 लोग लापता लोगों की लिस्ट में शामिल हैं। वहीं, प्रशासन ने आपदा के बाद युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। SDRF (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) और NDRF (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीमें प्रभावितों को बचाने के साथ राहत प्रदान करने में जुटी हैं।