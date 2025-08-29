Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

Cloudburst: उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने से तबाही का शोर; मलबे में कई लोगों के फंसे

Cloudburst: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने की वजह से कई लोगों के फंसने की खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म x पर घटना को लेकर दुख जताया है।

देहरादून

Harshul Mehra

Aug 29, 2025

Cloudburst
त्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने से तबाही का शोर। फोटो सोर्स-Ai

Cloudburst: उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली में एक बार फिर बादल फटने की खबर है। CM पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया। साथ ही युद्धस्तर पर राहत बचाव कार्य तेज होने की जानकारी दी।

उत्तराखंड में एक बार फिर फटा बादल

रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार इलाके के अंतर्गत बड़ेथ डुंगर तोक और चमोली के देवाल इलाके में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई। इलाके में कुछ परिवारों के फंसने की भी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मलबे में कई लोग फंस गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बादल फटने की घटना को संज्ञान में लिया। साथ ही उन्होंने तेजी से राहत बचाव कार्य चलाने की बात कही।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने X पर किया पोस्ट

सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के अंतर्गत बड़ेथ डुंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबा आने से कुछ परिवारों के फंसे होने का दुःखद समाचार प्राप्त हुआ है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत और बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है, इस संबंध में निरंतर अधिकारियों से संपर्क में हूं, आपदा सचिव और जिलाधिकारी से बात कर बचाव कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। बाबा केदार से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं।"

उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट

गौरतलब है उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून समेत अन्य जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, और उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है, साथ ही लोगों को नदी-नालों से दूरी बनाए रखने को कहा गया है।

मौसम वैज्ञानिक सी. एस. तोमर की माने तो शुक्रवार से अगले चार दिन (29, 30, 31 अगस्त और 1 सितंबर) तक उत्तराखंड में भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की की रिपोर्ट दर्ज की गई है।

