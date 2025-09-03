‘कुंभ मेला 2027’ होगा ऐतिहासिक! तैयारियों में जुटे CM पुष्कर सिंह धामी, अहम बैठक में क्या-क्या हुआ?

Kumbh Mela 2027: उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ मेला भव्य, सुविधाजनक और सुरक्षित हो इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सचिवालय में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कुंभ की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई।
सीएम धामी ने कहा, "कुंभ में आवागमन, सुरक्षा के साथ अन्य इंतजाम उच्च स्तर के हों ऐसा लक्ष्य है। नए घाट, पार्किंग स्थल, शौचालय, बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के निर्माण पर काम शुरू हो गया है। कुंभ को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास साधु-संतों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद लेकर करेंगे।"
सीएम धामी ने अधिकारियों को मेला क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत सेक्टरों में बांटकर अक्टूबर 2026 तक स्थायी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। नए घाटों का निर्माण, कांगड़ा घाट का विस्तार, मौजूदा घाटों की मरम्मत, अतिक्रमण हटाने और गंगा कॉरिडोर से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने की बात सीएम धामी ने कही। साथ ही ऋषिकेश के घाटों पर CCTV, पिंक टॉयलेट और चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने के निर्देश सीएम धामी ने दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अखाड़ों के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा।
आपदा प्रबंधन पर बोलते हुए CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा, " बारिश और आपदा ने इस बार पूरे प्रदेश को प्रभावित किया है। केंद्र सरकार, PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हमेशा उत्तराखंड को प्राथमिकता दी है। राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग और केंद्र के नामित अधिकारियों के साथ मिलकर नुकसान का आकलन और राहत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं।"
वहीं पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया,'' सचिवालय में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को ड्रग्स के खिलाफ चल रहे अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए।''