‘कुंभ मेला 2027’ होगा ऐतिहासिक! तैयारियों में जुटे CM पुष्कर सिंह धामी, अहम बैठक में क्या-क्या हुआ?

सीएम धामी ने अधिकारियों को मेला क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत सेक्टरों में बांटकर अक्टूबर 2026 तक स्थायी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। नए घाटों का निर्माण, कांगड़ा घाट का विस्तार, मौजूदा घाटों की मरम्मत, अतिक्रमण हटाने और गंगा कॉरिडोर से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने की बात सीएम धामी ने कही। साथ ही ऋषिकेश के घाटों पर CCTV, पिंक टॉयलेट और चेंजिंग रूम की व्यवस्था करने के निर्देश सीएम धामी ने दिए। उन्होंने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों के लिए अखाड़ों के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा।