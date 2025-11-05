एंबुलेंस से छह राज्यों में भेजी 13 करोड़ की नकली दवाएं, एसटीएफ के खुलासे से मचा हड़कंप

STF's Major Exposure:नकली दवाओं की सप्लाई को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये खुलासा उत्तराखंड एसटीएफ ने किया है। एसटीएफ के मुताबिक नकली दवाएं बनाकर बाजार में बेचने वाले गिरोह के खिलाफ चल रही जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के पानीपत की फर्म साईं फार्मा के एक बैंक खाते में 13 करोड़ रुपये से अधिक की नकली दवाओं के कारोबार को लेकर लेनदेन किया गया। छह राज्यों में नकली दवा सप्लाई की गई। इस कारोबार में न कोई टैक्स दिया गया और न जीएसटी रिटर्न फाइल की गई। मामले में फर्म संचालक दंपति और दवा सप्लाई लेने वाली चार फर्मों के संचालक आरोपी बनाए गए हैं। छह आरोपियों के खिलाफ एसटीएफ ने डालनवाला कोतवाली में केस दर्ज कराया है। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर के मुताबिक बीते एक जून को सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया से ब्रांडेड कंपनी के नकली दवा रैपर और नकली आउटर बॉक्स, लेबल और क्यूआर कोड के साथ आरोपी संतोष कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में जांच एसटीएफ को ट्रांसफर हुई। जांच के दौरान रैकेट का संचालन कर रहे नवीन बंसल समेत 12 आरोपी गिरफ्तार किए गए। इनमें पांच दवा फैक्ट्री संचालक हैं। बीते पांच सितंबर को प्रदीप कुमार और उसकी पत्नी श्रुति को गिरफ्तार किया गया था। जांच में पता लगा कि इससे पहले गिरफ्तार हुए नवीन बंसल के साथ साल 2023 से इस रैकेट का संचालन प्रदीप कुमार और उसकी पत्नी श्रुति डावर निवासी पानीपत, हरियाणा कर रहे थे।