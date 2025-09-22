‘यह सुधार पहले हो जाना चाहिए था’; GST की नई दरों को लेकर बोले पूर्व CM हरीश रावत

Dehradun News: उत्तराखंड के पूर्व CM और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हाल ही में घोषित GST की नई दरों का स्वागत किया। उन्होंने इसे अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह सुधार बहुत पहले हो जाना चाहिए था।
रावत ने कहा कि कांग्रेस शुरू से ही GST के स्लैब को गलत बताती रही है, क्योंकि ये ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को बाधित कर रहे थे, बल्कि आम उपभोक्ताओं पर भी अनावश्यक दबाव डाल रहे थे। उन्होंने कहा, "हमने उस समय भी कहा था कि GST की दरें और स्लैब गलत निर्धारित किए गए हैं। इससे आम उपभोक्ता पर बोझ बढ़ रहा था। इसे 'गब्बर सिंह टैक्स' का नाम हमारे नेता ने दिया था, क्योंकि यह कई सालों तक लोगों को लूटता रहा।"
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा, खासकर अमेरिका के टैरिफ के जवाब में सरकार ने GST सुधारों की आवश्यकता को समझा। उपभोक्ता मांग को बढ़ाने, उत्पादन को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था को गति देने में ये कदम मदद करेगा।
हरीश रावत ने GST सुधारों को सही दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए उम्मीद जताई कि इसके सकारात्मक प्रभाव दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि जब मांग बढ़ेगी, खरीदने की क्षमता बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा। उपभोग बढ़ने से उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। इसके साथ ही, रावत ने 'वोकल फॉर लोकल' अभियान पर भी अपनी विचार रखे।
उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना ना केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि ये छोटे और मध्यम उद्यमियों को भी सशक्त बनाएगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि GST सुधारों के साथ-साथ स्थानीय उत्पादकों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। जिससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो।