दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी से बारिश मचाएगी तबाही! जानें आपके जिले का वेदर अपडेट

Weather Update 23 and 24 September: दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के कारण एक बार फिर बारिश तबाही मचा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वजह से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग का कहना है, '' अगले 3-4 दिनों तक उत्तर-पूर्वी भारत में कुछ जगहों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है।'' मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 22 से 26 सितंबर तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ मूसलधार बारिश और वज्रपात की संभावना है।
मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल हैं। इन जिलों में मूसलधार बारिश के साथ बिजली गिरने के संभावित खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने और खेत-खलिहान या खुले मैदानों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
इसके अलावा, सीतापुर, बाराबंकी, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और गाजीपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई में कम बारिश हो सकती है।
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 22 और 23 सितंबर को पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 24, 25 और 26 सितंबर को पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।