Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नोएडा

दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी से बारिश मचाएगी तबाही! जानें आपके जिले का वेदर अपडेट

Weather Update: मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। आपको बताते हैं कि 23 और 24 सितंबर 2025 को किन जिलों में भारी बारिश हो सकती है? जानिए मौसमका ताजा अपडेट।

नोएडा

Harshul Mehra

Sep 22, 2025

meteorological department released latest weather update
दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी से बारिश मचाएगी तबाही! फोटो सोर्स-IANS

Weather Update 23 and 24 September: दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के कारण एक बार फिर बारिश तबाही मचा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक इस वजह से उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है।

पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना

मौसम विभाग का कहना है, '' अगले 3-4 दिनों तक उत्तर-पूर्वी भारत में कुछ जगहों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना है।'' मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक 22 से 26 सितंबर तक पूर्वी और पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ मूसलधार बारिश और वज्रपात की संभावना है।

ये भी पढ़ें

अखिलेश यादव की पोस्ट का सुरेंद्र राजपूत ने किया समर्थन; बोले- PM नरेंद्र मोदी लगातार झूठ…’
लखनऊ
surendra rajput supported akhilesh yadav post

किन जिलों के लेकर बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल हैं। इन जिलों में मूसलधार बारिश के साथ बिजली गिरने के संभावित खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने और खेत-खलिहान या खुले मैदानों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

उत्तर प्रदेश में वेदर अपडेट

इसके अलावा, सीतापुर, बाराबंकी, आजमगढ़, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर और गाजीपुर में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। वहीं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और हरदोई में कम बारिश हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल

मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 22 और 23 सितंबर को पूर्वांचल के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद 24, 25 और 26 सितंबर को पश्चिमी यूपी में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

ये भी पढ़ें

‘अखिलेश यादव को इलाज की जरूरत, मैं नहीं चाहता वह आगरा आएं’: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य
आगरा
Uttar Pradesh politics

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

Rain Alert in UP

up weather

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 10:47 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी से बारिश मचाएगी तबाही! जानें आपके जिले का वेदर अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.