दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी से बारिश मचाएगी तबाही! जानें आपके जिले का वेदर अपडेट

मौसम विभाग ने 26 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, बलिया, मऊ, गोरखपुर, संत कबीर नगर, अयोध्या और अंबेडकर नगर शामिल हैं। इन जिलों में मूसलधार बारिश के साथ बिजली गिरने के संभावित खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने और खेत-खलिहान या खुले मैदानों से दूर रहने की सलाह दी गई है।