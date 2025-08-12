Heavy Rain School Holiday : भारी बारिश का अलर्ट: 13-14 अगस्त को अल्मोड़ा में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी बंद

मौसम विभाग के अनुसार, 13 और 14 अगस्त को इन जिलों में अतिवृष्टि (भारी से बहुत भारी बारिश) की संभावना है। इससे भूस्खलन, अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड), बोल्डर गिरना, जलभराव, और सड़क बंद होने जैसी घटनाएं हो सकती हैं।

पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से पहले ही कई जगहों पर भू-स्खलन और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।