हरिद्वार में सर्व पितृ अमावस्या पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, दिखी गंगा घाटों पर भीड़

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, बद्रीनाथ, गयाजी और हरिद्वार का सर्वोच्च स्थान श्राद्ध कर्म के लिए माना गया है। भगवान विष्णु का शीश बद्रीनाथ में, उनका धड़ हरिद्वार की नारायणी शिला में और गयाजी में उनके चरण स्थित हैं। इसी वजह से इन जगहों पर किए गए श्राद्ध का विशेष फल मिलता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि सर्व पितृ अमावस्या पर हरिद्वार में पवित्र स्नान और दान-पुण्य करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं। साथ ही परिवार में सुख-समृद्धि आती है।