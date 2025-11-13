Patrika LogoSwitch to English

देहरादून

स्वास्थ्य विभाग में होंगी 1300 भर्तियां, विशेषज्ञ चिकित्सकों को मिलेगा 50%अतिरिक्त वेतन

Government Recruitment:स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 1300 भर्तियां निकलने वाली हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारी, सीएचओ और एएनएम के पद शामिल होंगे। जल्द ही इन भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होने वाली है। बड़ी बात ये है कि उत्तराखंड में विशेषज्ञ चिकित्सकों को अब 50 फीसद अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Nov 13, 2025

1300 vacancies are going to be announced in Uttarakhand Health Department

उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 13 सौ भर्तियां निकलने वाली हैं। फोटो सोर्स एआई

Government Recruitment:स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर जल्द ही 13 सौ भर्तियां होने जा रही हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने चंदनगर स्थित चिकित्सा निदेशालय में राज्य के मेडिकल कॉलेजों के लिए चयनित 42 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्त पत्र सौंपते हुए ये बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि करीब पौने चार साल के भीतर उत्तराखंड सरकार 26 हजार युवाओं को नौकरी दे चुकी है। इनमें से 21 हजार नौकरियां स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में दीं गईं हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 690 नर्सिंग अधिकारियों की भर्तियां होने वाली हैं। साथ ही 287 चिकित्सक, 180 एएनएम और 120 सीएचओ की भी नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही इन 1300 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। कहा कि फार्मासिस्ट की नियुक्तियां भी अब वर्षवार होंगी। इस मौके पर निदेशक डॉ अजय आर्य, अपर निदेशक डॉ आरएस बिष्ट, डॉ रंगली सिंह रैना, डॉ गीता जैन, डॉ शेखर पाल आदि मौजूद रहे।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी बल्ले-बल्ले

उत्तराखंड में विशेषज्ञ डॉक्टरों की अब बल्ले-बल्ले होने वाली है। दरअसल, राज्य के तमाम अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों का अभाव बना हुआ है। इससे मरीजों को तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कहा जाता है कि निजी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को अधिक सेलरी मिलती है। इसी के चलते विशेषज्ञ डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में सेवाएं नहीं देना चाहते हैं। इसी को देखते हुए सरकार अब राज्य के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50 फीसद अतिरिक्त वेतन देने की तैयारी कर रही है। सरकार पर्वतीय इलाकों के अस्पतालों में तैनात होने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 फीसद अतिरिक्त वेतन देगी।

ये भी पढ़ें- शराब कारोबारियों और बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, बैंक खाते फ्रीज

