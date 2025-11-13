स्वास्थ्य विभाग में होंगी 1300 भर्तियां, विशेषज्ञ चिकित्सकों को मिलेगा 50%अतिरिक्त वेतन

Government Recruitment:स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर जल्द ही 13 सौ भर्तियां होने जा रही हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने चंदनगर स्थित चिकित्सा निदेशालय में राज्य के मेडिकल कॉलेजों के लिए चयनित 42 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्त पत्र सौंपते हुए ये बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि करीब पौने चार साल के भीतर उत्तराखंड सरकार 26 हजार युवाओं को नौकरी दे चुकी है। इनमें से 21 हजार नौकरियां स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में दीं गईं हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 690 नर्सिंग अधिकारियों की भर्तियां होने वाली हैं। साथ ही 287 चिकित्सक, 180 एएनएम और 120 सीएचओ की भी नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही इन 1300 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। कहा कि फार्मासिस्ट की नियुक्तियां भी अब वर्षवार होंगी। इस मौके पर निदेशक डॉ अजय आर्य, अपर निदेशक डॉ आरएस बिष्ट, डॉ रंगली सिंह रैना, डॉ गीता जैन, डॉ शेखर पाल आदि मौजूद रहे।