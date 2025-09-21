IG गढ़वाल को पद से हटाने की मांग; कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा का कहना है, ''विभिन्न पार्टियों के लोग इस बात को कह रहे हैं कि CBI को केंद्र सरकार टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। जो भी नेता ताकतवर या प्रभावशाली हैं, उन नेताओं के खिलाफ CBI और ED का इस्तेमाल हो रहा है। हरीश रावत के मामले में, मैं यहीं कहूंगा कि उन्हें जल्द से जल्द CBI के नोटिस का जवाब देकर मामले को खत्म करना चाहिए। वह निर्दोष हैं, इसीलिए उनको CBI के सामने अपनी बात रखनी चाहिए ताकि केंद्र सरकार की बदनीयत सामने आ सके।''