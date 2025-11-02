उत्तराखंड में मिल रहा प्रकृति के प्रकोप का संकेत! धौली गंगा में बनी झील से बढ़ा खतरा

सैटेलाइट इमेज में झील बनने की पुष्टि होते ही DM गौरव कुमार ने शनिवार सुबह आपदा प्रबंधन, SDRF और विशेषज्ञों की टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया। DM गौरव कुमार ने कहा कि झील के आकार और संभावित खतरे का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों को मौके पर भेजा गया है। जिससे समय रहते झील के पानी की निकासी की व्यवस्था की जा सके। साथ ही किसी भी अप्रिय स्थिति को टाला जा सके।