उत्तरकाशी त्रासदी: आटा-दाल से तिरपाल तक, बाबा रामदेव ने धराली के पीड़ितों को भेजी जरूरी सामग्री

उन्होंने बताया, "अभी भी रह-रह कर बारिश हो रही है। ऐसे हालात में कुछ परिवारों के लिए सिर ढकने तक को नसीब नहीं होता। ऐसे में उनके लिए हम तिरपाल भी भिजवा रहे हैं। अभी सिर्फ प्रारंभिक तौर पर तीन ट्रक राहत सामग्रियां पहुंचाई गई हैं। बाद में और व्यवस्था की जाएगी। फिलहाल उत्तरकाशी तक राहत सामग्री को ट्रक से पहुंचाया जाएगा। उसके बाद हेलीकॉप्टर की सहायता से पहुंचाया जाएगा। हालांकि अभी मौसम अभी अनुकूल नहीं है, जिसके कारण इसमें कठिनाई आ रही है। इसलिए छोटे हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जा रहा है।"