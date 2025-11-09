सावधान! गर्म दिन और सर्द रातों से सेहत को खतरा, बीपी, शुगर और अन्य रोगों से ग्रसित लोग रहें सतर्क

Dangerous Weather:दिन और रात के तापमान में बड़े अंतर से सेहत को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इन दिनों उत्तराखंड के शहरों में दिन अभी भी गर्म चल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रातें सर्द हो गईं हैं। राजधानी देहरादून में दिन और रात के तापमान में 16 से लेकर 18 डिग्री तक का अंतर पैदा हो रहा है। राज्य के अन्य मैदानी जिलों में भी 16 से 18 डिग्री और पहाड़ों में 11 से 15 डिग्री तक का अंतर बना हुआ है। इतने बड़े अंतर की वजह से सेहत खराब होने का खतरा बढ़ गया है। इन दिनों दिन में तेज धूप खिल रही है। पर्वतीय इलाकों में लोग दिन के वक्त गुनगुनी धूप का आनंद उठा रहे हैं। लोग पार्कों या घरों की छतों में घाम तापते नजर आ रहे हैं। इन दिनों यहां पर मौसम बिल्कुल शुष्क चल रहा है। सुबह-शाम और रात के वक्त सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही है। इसी वजह से यहां दिन और रात के तापमान में 15 से 18 डिग्री का अंतर चल रहा है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.2, शुक्रवार को 12.8 एवं शनिवार को 12.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। पांच साल बाद नवंबर में दून में रात सबसे सर्द रही है। इससे पहले साल 2020 में 28 नवंबर को तापमान 12.2 डिग्री दर्ज किया गया था। बड़े तापमान अंतर का प्रभाव लोगों की सेहत पर पड़ रहा है।